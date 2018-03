Isola dei Famosi | l' audio choc di Striscia la notizia incastra Francesco Monte?

Isola dei FAMOSI 2018/ Eva Henger e il cannagate : ecco i vip che appoggiano Alessia Marcuzzi : ISOLA dei FAMOSI 2018, anticipazioni: i motivi che avrebbero spinto Alessia Marcuzzi ad attaccare in diretta Eva Henger che ha rilasciato nuove dichiarazioni sulla questione.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 22:25:00 GMT)

Striscia La Notizia Vs Isola dei Famosi 2018/ Video - Francesco Monte incastrato dalla nuova prova audio! : Striscia La Notizia torna a parlare del cannagate all'Isola dei Famosi 2018, mostrando al pubblico l'audio Isolato di Francesco Monte durante l'accusa in palapa di Eva Henger(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 22:00:00 GMT)

Isola dei Famosi - De Martino : "Quando tornerò avrò storie da raccontare a mio figlio" : Anche per Stefano De Martino questa Isola dei Famosi è un'esperienza di vita e, dal suo ruolo di privilegiato, ha deciso di tenere un diario di bordo. Il suo diario di bordo è stato pubblicato sulle ...

Isola dei Famosi - la D'Urso risponde alla frecciatina della Marcuzzi : "Cosa c'entra la figlia di Eva" : Nel corso dell'ottava puntata dell 'Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi è stata la protagonista di un durissimo botta e risposta con Eva Henger. Il tema è sempre lo stesso, il cannagate, ma questa ...

Isola dei Famosi : Simone Barbato fa piangere Jonathan Kashanian : Jonathan Kashanian in lacrime a L’Isola 13 per ‘colpa’ di Simone Barbato E’ da poco finita una nuova puntata del daytime dell’Isola dei Famosi. E stavolta è stato Jonathan Kashanian a far molto parlare i numerosi telespettatori del reality show vip. Cosa è successo? Il ragazzo, parlando con la cantante Bianca Atzei, è scoppiato a piangere perchè deluso da Simone Barbato. Difatti quest’ultimo l’ha ...

Jonathan in lacrime all’Isola dei Famosi si sfoga con Bianca Atzei : “La gente è cattiva” : Isola dei Famosi, Jonathan con Bianca Atzei: il lungo sfogo e poi il pianto La nomination ricevuta da Simone Barbato lunedì sera pare aver lasciato l’amaro in bocca a Jonathan questa settimana. Sull’Isola infatti, come mostrato oggi durante il day time, il naufrago parlando con Bianca Atzei si è lasciato andare in un lungo sfogo, […] L'articolo Jonathan in lacrime all’Isola dei Famosi si sfoga con Bianca Atzei: “La ...

Isola dei Famosi 2018 : Valeria Marini sulla Cipriani e il caso Monte : Intervistata ad un giorno dalla diretta, la Marini ha della Cipriani: "mi imita sempre". Ma anche del caso Canna-gate!

“Non se ne può più di te”. Isola dei Famosi - è Karina Cascella show. Si sa : l’opinionista di Barbara D’Urso non resta certo a guardare in caso di scandali e litigi feroci. Ma non immaginerete mai chi le va dietro stavolta : Lo scandalo canna-gate all’Isola dei Famosi continua a far parlare. A maggior ragione adesso che Alessia Marcuzzi ha preso posizione. Vi siete persi l’ultima diretta del reality? È successo il caos. Mai vista una Marcuzzi tanto furiosa. La conduttrice è letteralmente esplosa contro Eva Henger: “Sei andata tu in tutte le trasmissioni a parlarne. Non fare la buona samaritana adesso. Tu hai detto la tua verità però non fare ...

“Il sedere massacrato”. Francesca Cipriani - in tv non si vede ma il lato b… Isola dei Famosi - è lei la più tormentata dai mosquitos : le foto (inedite) parlano da sole. Mamma mia che disastro! : L’Isola dei Famosi, quest’anno, è più movimentata del solito. E rischia pure di finire prima, anziché essere prolungata come si era detto. Cosa? Proprio così: stando alle ultime indiscrezioni, il direttore di Canale 5 non avrebbe gradito lo sfogo in diretta di Alessia Marcuzzi, che dopo settimane ha preso posizione sul canna-gate ed Eva Henger, quindi rischia la sospensione del reality. Lo ha rivelato a fine trasmissione un ...

Stefano De Martino racconta la sua Isola dei famosi : Stefano De Martino in esclusiva per il settimanale “Chi, il suo Honduras”, dietro le quinte del reality di Canale 5. “Quando tornerò a casa, avrò nello zaino nuove storie da raccontare a mio figlio. Storie di gente povera, ma felice e ospitale. E di un paradiso incontaminato”. Così l’inviato racconta in un articolo mostrando delle foto inedite. Ecco come De Martino trascorre la sua giornata quando è libero degli impegni di ...

Isola dei Famosi : Alessia Marcuzzi rischia la sospensione al programma! : Durante il termine dell’ ottava puntata de L’Isola Dei Famosi, Alessia Marcuzzi ha avuto una sfuriata contro Eva Henger. La sua reazione però non è per nulla piaciuta al Direttore di Rete, il quale sta prendendo seri provvedimenti contro la conduttrice! La tredicesima edizione del reality show più avventuroso della terra, “L’Isola Dei Famosi” non smette di lasciare basiti i telespettatori italiani riguardo alle ...

Isola dei Famosi - ufficiale : Valeria Marini sbarca in Honduras! : Valeria Marini è pronta a salpare a L’Isola Dei Famosi. Durante la prossima diretta, la giunonica bionda approderà nelle spiagge honduregne. Quale sarà la missione della donna? Spetta a voi scoprirlo! Incredibile, ma vero! Valeria Marini in queste ore è già sull’aereo pronta a salpare nella tredicesima edizione de L’Isola Dei Famosi. A dare le notizia ufficiale è il settimanale di gossip,”Chi”. Dopo la vicenda ...

Daniele Bossari abbandona L’Isola dei Famosi! : La novella ci è giunta fresca fresca in queste ore! A quanto pare Daniele Bossari ha deciso di abbandonare L’Isola Dei Famosi in qualità di opinionista! Per quale motivo? La verità vi sconvolgerà! Daniele Bossari è stato il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip con il 52% di preferenze rispetto a Luca Onestini. Successivamente gli autori della tredicesima edizione de L’Isola Dei Famosi, gli hanno proposto di ...

L’Isola dei Famosi : Rosa Perrotta rinasce dopo le critiche : Rosa Perrotta serena dopo le tante polemiche all’Isola dei Famosi Lunedì scorso è andata in onda l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi. E in quella occasione Rosa Perrotta è stata eliminata dai telespettatori, i quali hanno deciso di premiare al televoto la sua rivale di sempre Alessia Mancini e il mimo di Zelig Simone Barbato. Ma i colpi di scena non sono certo finiti qua. Cos’altro è successo? Successivamente Rosa è ...