Isola dei Famosi sospesa? Cosa è successo dopo la sfuriata di Alessia Marcuzzi

Isola dei Famosi - Eva Henger replica sui social ad Alessia Marcuzzi : "Fa male chi giudica il tuo passato" : Dopo la sfuriata della conduttrice, la replica su Instagram dell'ex naufraga.

“Lo ha fatto prima della diretta”. Isola dei Famosi - in studio il gelo è totale. Durante la trasmissione - mentre gli occhi erano puntati sulla Marcuzzi furiosa - a uno dei vip succedeva qualcosa di molto imbarazzante che non è sfuggito agli spettatori più attenti. “Una bomba a orologeria” : L’ottava puntata de L’Isola dei Famosi è stata un bel caos. Alessia Marcuzzi ha perso la pazienza con Eva Henger che continuava a insistere per poter parlare del canna-gate. La padrona di casa, forse esagerando un po’, ha perso la testa e ha aggredito la Henger così: “Sei andata tu in tutte le trasmissioni a parlarne. Non fare la buona samaritana adesso. Tu hai detto la tua verità però non fare discorsi moralisti a me quando io non sono mai ...

L'Isola dei Famosi 2018 : la conduttrice ha attaccato duramente Eva Henger Video : Un nuovo spazio dedicato al programma televisivo “L’Isola dei Famosi 2018 [Video]”, che continua a mettere alla prova i naufraghi, e soprattutto ad incollare davanti al teleschermo milioni di telespettatori. Per chi non lo sapesse, durante l'ottava puntata, la conduttrice #Alessia Marcuzzi ha avuto una discussione molto accesa con l’ex concorrente #eva Henger. Cos’è successo nella puntata del 12 marzo 2018? Se non avete avuto modo di guardare ...

“Con te non ci dormo… levati dai piedi”. Isola : è un secco ‘no’. Dopo tanti pettegolezzi - in Honduras è tempo di austerity (e castità). Un letto fresco - morbido e profumato - ma all’idea di condividerlo il naufrago se l’è data a gambe. Imbarazzo e gelo nel mar dei Caraibi : Voci e pettegolezzi a non finire all’Isola dei Famosi. Negli ultimi giorni Eva Henger ha lanciato l’ultimo missile, affermando che in Honduras due naufraghi impegnati hanno consumato un rapporto clandestino. I nomi che sono stati fatti sono stati diversi: Amaurys Perez e Cecilia Capriotti e sempre il pallanuotista ma questa volta con Alessia Mancini. Intanto in Italia è imperversata la bufera, tanto che anche la moglie del ...

Isola dei Famosi : Scintilla accusa Alessia Marcuzzi : Scintilla copiato da Alessia Marcuzzi all’Isola dei Famosi? Se non avete assistito alla scorsa diretta dell’Isola dei Famosi, sicuramente ne avrete sentito parlare durante il corso delle ore successive. La sfuriata di Alessia Marcuzzi, ai danni di Eva Henger, in pochissimo tempo ha fatto il giro del web. La conduttrice di canale 5 si è ritrovata al centro dell’ennesima polemica, ma ora anche il comico Scintilla sembra ...

L'Isola dei famosi - lite in diretta : Alessia Marcuzzi perde le staffe - il video Video : Scoppia la lite in diretta tv nel corso dell'ottava puntata in diretta delL'Isola dei famosi 2018 [Video] dove abbiamo visto che la padrona di casa #Alessia Marcuzzi ha perso letteralmente le staffe nel corso della trasmissione, lasciandosi andare ad un duro sfogo contro Eva Henger, protagonista di questa edizione con le sue rivelazioni choc su quello che è stato definito il canna-gate, lo scandalo droga che vedrebbe protagonisti alcuni dei ...

Isola dei Famosi - Eva Henger choc : "Due naufraghi sposati hanno fatto sesso in Honduras" : Su leggo. it il nuovo scandalo all'Isola dei Famosi. Dopo il canna-gate, ecco un altro polverone, stavolta dal sapore hot. E a rivelarlo, sarebbe ancora Eva Henger. Francesco Monte e Paola Di...

Isola dei famosi - Mara Venier confessa in diretta : ubriacata da un bicchiere di vodka : Non è stato semplice per Mara Venier arrivare fino alla fine dell'ultima puntata dell'Isola dei famosi. Mentre in studio si chiacchiera di tutte le bufale che circolano in rete e che riguardano gli ...

