Isola | Alessia si confida nel cuore della notte | Lo faccio da una vita

“Sospesa l’Isola dei Famosi”. È il caos. Si parla di chiusura anticipata. Con quella sfuriata alla Henger - Alessia Marcuzzi ha fatto arrabbiare (e parecchio) un pezzo grosso di Mediaset che ora - per lei - avrebbe in serbo una “sorpresa” choc : Avete visto l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi? È successo un disastro. Il disastro in questione è scoppiato perché Eva Henger insisteva affinché Alessia Marcuzzi parlasse del canna-gate. Ma la Marcuzzi, che ormai è stufa di questa storia, le si è rivoltata contro in modo molto aggressivo: “Sei andata tu in tutte le trasmissioni a parlarne. Non fare la buona samaritana adesso. Tu hai detto la tua verità però non fare discorsi moralisti a me ...

Isola dei famosi - Barbara D'Urso contro Alessia Marcuzzi : 'Eva Henger? Non vedo cosa...' : L' Isola dei famosi ormai è una spina nel fianco di Mediaset . Le polemiche tra la conduttrice Alessia Marcuzzi e l'ex concorrente Eva Henger , nato dallo 'scandalo' del canna-gate di Francesco Monte ...

Isola dei Famosi sospesa? Cosa è successo dopo la sfuriata di Alessia Marcuzzi : FUNWEEK.IT - Se non avete ancora avuto modo di vedere la sfuriata di Alessia Marcuzzi contro Eva Henger, siete tra i pochi in Italia a non aver assistito a una telerissa come non se ne vedevano da ...

Isola 2018 : Simona era meglio di Alessia - le ex naufraghe rivogliono la Ventura Video : #Isola dei Famosi: l'edizione 2018 del reality non convince. E lo confermano, per l'ennesima volta, gli ascolti: ieri sera, l'Isola è stata battuta, di nuovo, da Il Commissario Montalbano in replica.... E, sotto accusa, è finita anche la conduttrice della trasmissione di Canale 5, #Alessia Marcuzzi. In particolare non è piaciuto il modo in cui la bionda presentatrice ha gestito il canna-gate [Video]: adesso c'è chi invoca a gran voce il ritorno ...

“In contatto con gli spacciatori”. Isola - Alessia Marcuzzi non ha scuse. Prima della sfuriata in diretta - erano volate parole grosse che vengono a galla solo adesso. Togliersi il fango di dosso non sarà facile stavolta : Lunedì 15 marzo è andata in onda l’ottava puntata de L’Isola dei famosi. Una puntata ricca di emozioni durante la quale non sono mancati colpi di scena. Avete visto cosa è successo durante la puntata? Alessia Marcuzzi ha perso la pazienza con Eva Henger. La ex star del porno, durante la trasmissione, incalzava perché voleva parlare del canna-gate. Allora la Marcuzzi ha perso la pazienza e l’ha aggredita: “Sei andata tu in tutte le trasmissioni a ...

Isola DEI FAMOSI 2018 / Eva Henger e il cannagate : "Alessia Marcuzzi mi ha ferita - non può dire certe cose" : ISOLA dei FAMOSI 2018, anticipazioni: dopo la lite con Alessia Marcuzzi, arrivano le nuove rivelazioni di Eva Henger: "Mi aspettavo le scuse della conduttrice"(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 08:36:00 GMT)

Isola dei Famosi : Scintilla accusa Alessia Marcuzzi : Scintilla copiato da Alessia Marcuzzi all’Isola dei Famosi? Se non avete assistito alla scorsa diretta dell’Isola dei Famosi, sicuramente ne avrete sentito parlare durante il corso delle ore successive. La sfuriata di Alessia Marcuzzi, ai danni di Eva Henger, in pochissimo tempo ha fatto il giro del web. La conduttrice di canale 5 si è ritrovata al centro dell’ennesima polemica, ma ora anche il comico Scintilla sembra ...

L'Isola dei famosi - lite in diretta : Alessia Marcuzzi perde le staffe - il video Video : Scoppia la lite in diretta tv nel corso dell'ottava puntata in diretta delL'Isola dei famosi 2018 [Video] dove abbiamo visto che la padrona di casa #Alessia Marcuzzi ha perso letteralmente le staffe nel corso della trasmissione, lasciandosi andare ad un duro sfogo contro Eva Henger, protagonista di questa edizione con le sue rivelazioni choc su quello che è stato definito il canna-gate, lo scandalo droga che vedrebbe protagonisti alcuni dei ...

Isola 2018 : Simona era meglio di Alessia - le ex naufraghe rivogliono la Ventura : Isola dei famosi: l'edizione 2018 del reality non convince. E lo confermano, per l'ennesima volta, gli ascolti: ieri sera, l'Isola è stata battuta, di nuovo, da Il Commissario Montalbano (in replica...). E, sotto accusa, è finita anche la conduttrice della trasmissione di Canale 5, Alessia Marcuzzi. In particolare non è piaciuto il modo in cui la bionda presentatrice ha gestito il "canna-gate": adesso c'è chi invoca a gran voce il ritorno di ...

Isola Dei Famosi : Alessia Marcuzzi rischia la sospensione al programma! : Durante il termine dell’ ottava puntata de L’Isola Dei Famosi, Alessia Marcuzzi ha avuto una sfuriata contro Eva Henger. La sua reazione però non è per nulla piaciuta al Direttore di Rete, il quale sta prendendo seri provvedimenti contro la conduttrice! La tredicesima edizione del reality show più avventuroso della terra, “L’Isola Dei Famosi” non smette di lasciare basiti i telespettatori italiani riguardo alle ...

Daniele Bossari - “Non lascio l'Isola dei Famosi”/ E Alessia Marcuzzi lo difende in diretta : Daniele Bossari smentisce il suo presunto addio all'Isola dei Famosi 2018 nel ruolo di opinionista. "Si tratta di fake news". E Alessia Marcuzzi lo difende in diretta(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 18:22:00 GMT)

Isola dei Famosi - Eva Henger si sfoga dopo l'attacco di Alessia Marcuzzi : Ancora scontri a tema ' canna-gate ' nell'ottava puntata dell' Isola dei Famosi , questa volta con protagoniste Alessia Marcuzzi ed Eva Henger . Nell'intervista a Paola Di Benedetto, appena tornata in ...

Isola - giorno 50. Alessia e Amaurys sulla Isla Bonita decidono di dormire separati. Marco Ferri si sente solo : Isola dei Famosi 2018 - Marco Ferri Si è conclusa anche l’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2018 e i naufraghi non tornano su Playa Uva ma su Playa Dos. Ora dovranno imparare a vivere su questa nuova spiaggia, e il primo step è la costruzione di una capanna. sulla Isla Bonita Amaurys e Alessia decidono di dormire separati. Isola dei Famosi, giorno 50 | Jonathan dispiaciuto del voto di Simone Dopo la puntata i naufraghi sbarcano ...

Isola dei Famosi - i motivi che hanno spinto Alessia Marcuzzi ad attaccare Eva Henger : La puntata di ieri sera dell 'Isola dei Famosi ha sicuramente colpito il pubblico sia per la sua parte emotivo/romantica , i naufraghi che incontrano i loro cari, che per furibonda lite tra Alessia ...