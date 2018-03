Intervento del Commissario della SRR ATO 7 Ragusa

Via Cipro - Intervento a tutela del decoro urbano : sequestri e sanzioni : Nuovo intervento a contrasto dell’abusivismo commerciale in via Cipro, questa mattina alle 6:00, da parte del reparto Amministrativa del I Gruppo Centro della Polizia Locale. Gli agenti di via del Falco sono intervenuti in prossimità della stazione metro “Cipro”, effettuando 46 sequestri in via Fra’ Albenzio e in via Cipro, liberando i marciapiedi dai banchetti […] L'articolo Via Cipro, intervento a tutela del decoro urbano: ...

Trani News - "Dopo anni di fango - gli imputati vengono assolti". Intervento del capo gruppo al Consiglio Comunale Pasquale De Toma e il ... : Quella classe politica, infatti, sognava attraverso le Estati Tranesi di rilanciare la Città tra quelle che contano nel panorama turistico nazionale e internazionale. Il Maestro Riccardo Muti, Elton ...

L'Italia delle Imprese : le cinque aree di Intervento per liberare la potenzialità economica del Sistema Italia : Il fermento che si riscontra nelle start-up è un altro elemento virtuoso della nostra economia, in particolare per quanto riguarda l'innovazione tecnologica , ICT, e negli investimenti esteri. I ...

Sentenza Corte dei Conti : Intervento della maggioranza a Modica : Interviene anche la maggioranza a Modica dopo la Sentenza che ha scongiurato il dissesto dell'ente di Palazzo San Domenico

Messina. Autorizzato Intervento chirurgico per l’adeguamento del sesso : I giudici di Messina hanno Autorizzato l’intervento chirurgico per l’adeguamento del sesso, da femminile a maschile, di una giovane persona a

Maltempo Firenze : Intervento straordinario di ripristino delle strade : Un piano di intervento straordinario contro le ”buche” già avviato e che, per la sua entità, andrà avanti per tutto il mese di marzo. È quanto rende noto l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti che sottolinea il ruolo che hanno giocato le recenti condizioni meteorologiche sullo stato di salute delle strade cittadine. ”Il Maltempo dei giorni scorsi, e in particolare le basse temperature e le forti piogge insieme al ...

“Basta - adesso parlo io”. Incredibile Intervento di De Martino in diretta a ‘Verissimo’. L’inviato dell’Isola dei Famosi ha voluto dire la sua in seguito ai tanti scandali che stanno travolgendo il programma. Adesso sì che tutti i nodi vengono al pettine… : Le sue parole servivano per fare chiarezza e finalmente sono arrivate. Stefano De Martino, inviato dell’Isola dei Famosi, si collega dall’Honduras durante la puntata di Verissimo in onda su Canale 5 per dire la sua. De Martino ci tiene a difendere la produzione. “La professionalità degli autori e di Andrea Marchi (capo-progetto per Magnolia, ndr) è fuori discussione. Invito a pensare che i naufraghi sono persone adulte e vaccinate, un po’ ...

Taranto - Casapound : “Aggredito il nostro candidato Raffaele De Cataldis. Chiediamo l’Intervento della Digos” : Casapound denuncia una nuova aggressione ai danni di un proprio candidato: Raffaele De Cataldis, in corsa per il Senato, sarebbe stato aggredito nella tarda serata di giovedì a Taranto. L’uomo si è recato in ospedale sostenendo di aver subito un pestaggio e ha chiesto l’intervento della Digos. Il candidato sarebbe stato colpito “da un gruppo di quattro ragazzi, incappucciati e armati di bastoni mentre – si legge in un ...

Neve a Roma - gelo e maltempo/ Protezione Civile : "Deciso l'Intervento dell'Esercito per pulire le strade" : maltempo, gelo record e Neve a Roma: video allerta meteo Buran in mezza Italia, Fiumicino riaperto. Disagi a Roma Termini: info traffico e problemi anche a Firenze Santa Maria Novella(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 16:03:00 GMT)

Roma : neve - oltre cento richieste di Intervento ai Vigili del Fuoco : Roma: neve, NELLA NOTTE oltre 100 richieste DI intervento ARRIVATE AI VIGLI DEL Fuoco Roma – Emergenza neve a Roma. Dalle 20 di ieri alle 8... L'articolo Roma: neve, oltre cento richieste di intervento ai Vigili del Fuoco su Roma Daily News.

Roma-Milan - i giallorossi chiedono l’Intervento del Var per un fallo su Pellegrini : Roma-Milan è iniziata da 45′ minuti, senza regalare particolari emozioni ai tifosi presenti all’Olimpico in questa fredda serata. C’è stato però un caso da moviola sul quale il Var non è intervenuto, vale a dire l’atterramento di Pellegrini in area di rigore rossonera. Il centrocampista della Roma è entrato a contatto con Bonaventura ed è andato giù nel momento del calcio. Bonaventura era in anticipo su Pellegrini e si è ...

Eva Henger - macchina della verità a Domenica Live/ Isola - "Canna-gate" : nuove prove e l’Intervento di Striscia : Eva Henger vs Francesco Monte: canna-gate sull'Isola dei Famosi che continua. L'ex pornostar alimenta col suo silenzio i dubbi sul coinvolgimento di Marco Ferri. Su Stefano De Martino dice..(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 13:38:00 GMT)

"Potere al popolo. Trascurare questa esperienza sarebbe un delitto". Intervento di Valerio Evangelisti : Quella del debito , e dell'austerità per ripararlo, è dunque un'ideologia di asservimento, non una scienza obiettiva. Al pari dell'introduzione del pareggio di bilancio nelle Costituzioni, per ...