Inter | la grande notizia e le lacrime di gioia di un promesso sposo nerazzurro

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Nulla di clamoroso in realta', normale che a tre mesi dal Mondiale un CT voglia testare tutti i giocatori in grado di dare un contributo alla squadra. Nel caso dell'Argentina che in Russia gioca un ruolo pesante da favorita, è quasi obbligatorio valutare tutte le forze a disposizione anche perché, soprattutto per il reparto avanzato, sono davvero tante. Così Lautaro Martinez,promessa del calcio argentino e '' all'#, è stato convocato da Jorge Sampaoli per le due amichevoli di lusso che l'Albiceleste disputera' il 23 e 27 marzo contro, rispettivamente, Italia e Spagna. Convocazioni che fanno discutere, in particolare la stampa italiana, perché hanno escluso Paulo Dybala e Mauro Icardi. Però è evidente l'intenzione del tecnico di valutare anche altri elementi prima di diramare le convocazioni definitive per il Mondiale, dunque la scelta di rinunciare ...