Inter | Icardi | La nostra squadra non è come le altre

Cottarelli : “Io premier? Quando l’ho letto ho riso - è come se l’Inter mi mettesse al posto di Icardi” : “Io di proposte ne feci Quando ero a Palazzo Chigi, ma sono tutte proposte di lungo periodo. Oggi la politica mi pare che abbia invece tempi più brevi. Prima delle elezioni confermo che Berlusconi mi ha contattato come ho detto più volte alla stampa, però dopo il voto non mi ha telefonato nessuno. E non credo mi telefoneranno”. Così l’economista Carlo Cottarelli ha risposto ai cronisti a margine della presentazione del suo ...

Allarme Inter - Icardi via : il retroscena lo svela un procuratore - ecco le sue parole : Nuovo acquisto in casa Inter che però prelude ad una cessione eccellente. “Lautaro all’Inter è praticamente fatta, siamo al 90%, mancano solo la visita medica e alcuni dettagli. Inizialmente c’era il Manchester City, poi tantissime squadre, come Roma, Fiorentina, Dortmund, Manchester United e Atletico Madrid”. Lo ha assicurato l’agente del calciatore argentino Beto Yaque. “Non ci sono possibilità che salti l’accordo tra Inter e ...

Inter - Bruno Giordano attacca Icardi : 'È un ectoplasma. Non lo prenderei mai in una big' : Dopo il posticipo di San Siro tra l' Inter e il Napoli , l'ex attaccante dei partenopei Bruno Giordano ha parlato ai microfoni di Campania Sport di Mauro Icardi : 'È un ectoplasma? Si, è quello. Se poi buttano cinque palloni nell'area piccola lui è bravo a spizzarli. Se io avessi una grande squadra non prenderei mai un giocatore con le ...

Inter - Brozovic minaccia querele : “nessun rapporto con la moglie di Icardi” : “Non c’e stato mai alcun rapporto con la signora Wanda Nara”. Il giocatore Marcelo Brozovic, attraverso il proprio legale Avvocato Danilo Buongiorno, di Milano, contesta e smentisce in modo assoluto le notizie false diffuse nei giorni scorsi on line e su alcune testate giornalistiche italiane attinenti la signora Wanda Nara moglie del compagno di squadra Mauro Icardi. Per questo in una nota ribadisce che non c’e stato mai ...

LIVE Pagelle Inter-Napoli in DIRETTA : 0-0. Super sfida a San Siro - Icardi sfida Insigne e compagni : partiti! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE TESTUALE IN TEMPO REALE DI Inter-Napoli Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle dell’incontro tra Inter e Napoli, valido per la Serie A di calcio: il Napoli vuole tornare a guadagnare sula Juventus, mentre l’Inter vuole puntellare il suo piazzamento Champions. La sfida si preannuncia ricca di emozioni e spettacolo! Appena ufficializzate, inseriremo nel LIVE le formazioni della partita, poi ...

Inter Napoli - Icardi vs Insigne/ Sfida fra bomber questa sera a San Siro : chi sbaglia è fregato : Inter Napoli, Icardi vs Insigne. Sfida fra bomber questa sera a San Siro: chi sbaglia è fregato. Grande spettacolo questa sera dalle ore 20:45 in quel dello stadio Meazza(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 13:54:00 GMT)

Inter-Napoli - vietato sbagliare. Icardi vs Insigne : è sfida tra bomber : Inter-Napoli, vietato sbagliare. Banale a dirsi, ma per nulla scontato a "farsi" sul campo. I nerazzurri, freschi dei festeggiamenti per i 110 anni di storia del club, devono restare attaccati al ...

Icardi si gioca il futuro : conquistare la Champions con l'Inter per rinnovare : Secondo Corriere dello Sport e Tuttosport, infatti, con l'ingresso nella massima competizione europea il club nerazzurro potrà accontentare Icardi anche dal punto di vista contrattuale e assecondare ...

Inter-Napoli da riscatto. Per Icardi e Hamsik può contare fino a 100 : Se Sarri vuole provare, arrivi settimo e giochi un altro sport. A noi piacerebbe giocare tre-quattro volte a settimana'. Fu il momento più ravvicinato di una sfida, anche dialettica. Così cinque mesi ...

Inter - Icardi ricorda Astori : ecco la fascia da capitano che indosserà contro il Napoli [FOTO] : La morte di Davide Astori ha lasciato il segno nel mondo sportivo. Per ricordare il difensore in tutti i campi si osserverà un minuto di silenzio. contro il Napoli, Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, indosserà una fascia per ricordare lo sfortunato capitano della Fiorentina. L'articolo Inter, Icardi ricorda Astori: ecco la fascia da capitano che indosserà contro il Napoli [FOTO] sembra essere il primo su CalcioWeb.

Inter - Icardi : contro il Napoli la fascia da capitano dedicata ad Astori : "Oggi scendiamo in campo per te. Ciao capitano". Firmato MI9. Mauro Icardi porterà con sé il ricordo di Davide Astori domani sera durante il posticipo di campionato tra la sua Inter e il Napoli. Lo ...