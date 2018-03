INPS - bilancio previsionale 2018 in deficit per oltre 7 - 5 miliardi : Il bilancio di previsione 2018 dell'INPS è in disavanzo per oltre 7,5 miliardi di euro. E' quanto stima il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza , CIV, che ha approvato il bilancio di previsione dell'...