Inghilterra | trovato morto in casa l’esule russo Nikolai Glushkov

(Di mercoledì 14 marzo 2018) L’esiliatoè stato risenza vita all’interno della suaa #londra. Il suo cadavere è stato scoperto da parte di parenti e amici nel corso della sera di lunedì. Aveva compiuto 68 anni e per il momento non sono affatto chiare le cause del suo misterioso decesso. Egli aveva lavorato nel corso degli anni ’90 per l’Areoflot e successivamente per la compagnia di proprieta' del magnate Boris Berezovsky, il quale fu collaboratore di Eltsin e venne riimpiccato nel 2013. Inoltre, quest’ultimo nel 1999 venne considerato come un oppositore di Putin VIDEO e si rifugiò in, mentredecise di rimanere a Mosca, trascorrendo circa 5 anni in prigione per accuse di riciclaggio di denaro e frode. Successivamente, egli decise di emigrare a Londra come rifugiato politico e oppositore del Presidente #Putin. Secondo le fonti più ...