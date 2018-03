Inghilterra | Kane si ferma per un mese Ma ci sarà al Mondiale

Kane - infortunio alla caviglia : Tottenham e Inghilterra in ansia. Mondiale a rischio? : L' Inghilterra è con il fiato sospeso. Domenica infatti, nel corso del match tra Bournemouth e Tottenham , Harry Kane si è infortunato alla caviglia destra dopo uno scontro di gioco con il portiere ...

Inghilterra in ansia per Kane : salta la gara con l'Italia : Nuovo infortunio alla caviglia destra: si teme interessamento dei legamenti e almeno un mese di stop

Inghilterra - allarme Kane : salta l'Italia. E c'è paura per il Mondiale : Un uragano rischia di abbattersi sulla Nazionale inglese e sul Tottenham: l'infortunio alla caviglia destra di Harry Kane , rimediata contro il Bournemouth, tiene tutti in apprensione. Il centravanti, ...

Inghilterra - Tottenham nel segno di Kane : Arsenal ko nel derby : LONDRA - Vola il Tottenham nel segno di Harry Kane: l'ennesima rete del centravanti inglese regala agli Spurs il derby con l'Arsenal e un balzo in avanti in Premier League. In attesa delle gare di ...