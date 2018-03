Indian Wells 2018 Diretta Federer Chardy streaming video e tv | orario delle partite

Tennis - Indian Wells 2018 : i risultati. Fuori anche Cilic - Del Potro agli ottavi : Questa la programmazione del torneo maschile "BNP Paribas Open" di Indian Wells in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport HD: SKY SPORT 2 HD SETTIMA GIORNATA dalle 19 di mercoledì 14 ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2018 : i risultati di martedì 13 marzo. Cilic saluta la California - Del Potro agli ottavi di finale : Giornata di sorprese nel tabellone maschile del Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti). Il programma di incontri, che ha completato il quadro degli ottavi di finale del torneo California no, ha visto, infatti, l’inattesa sconfitta del n.3 del mondo Marin Cilic , opposto al tedesco Philipp Kohlschreiber (testa di serie n.31 del torneo). Un 6-4 6-4, in 1 ora e 24 minuti di partita, in cui il croato non è mai riuscito a trovare la misura ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : Caroline Wozniacki perde ancora da Daria Kasatkina. Halep - Pliskova e Kerber ai quarti : Il torneo WTA di Indian Wells ha salutato agli ottavi la testa di serie numero 2. Caroline Wozniacki è stata eliminata da Daria Kasatkina, come già avvenuto poche settimane fa ai quarti di San Pietroburgo. Un successo in due set e in rimonta per la russa, che sotto 0-3 nel parziale d’apertura ha poi vinto il set con cinque giochi di fila (6-4); poi, nel secondo, ha breakkato la danese quando questa ha servito per il match sul 5-4, vincendo ...