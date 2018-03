Incidenti | Palermo | scontro moto contro veicolo pesante | un morto

Incidenti : travolto da auto a Palermo - in prognosi riservata 16enne : Palermo, 10 feb. (AdnKronos) - Un ragazzo di 16 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'auto a Palermo. E' accaduto intorno alle 14 in via Ernesto Basile, nei pressi della cittadella universitaria. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane stava attraversando l

Incidenti : travolto da auto a Palermo - in prognosi riservata 16enne : Palermo, 10 feb. (AdnKronos) – Un ragazzo di 16 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un’auto a Palermo. E’ accaduto intorno alle 14 in via Ernesto Basile, nei pressi della cittadella universitaria. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane stava attraversando la strada quando è stato travolto dalla vettura. L’automobilista si è fermato a prestare i primi soccorsi e il 16enne è stato ...

Incidenti - schianto a Palermo : muore un motociclista di 50 anni : Un incidente mortale si è verificato questa mattina a Palermo in via Evangelista di Blasi, all'altezza del civico 161 nel tratto tra via Telesino e via Savonarola. La vittima è un uomo di 50 anni, L.E.