Incidente aereo in Nepal | il bilancio vittime sale a 51

Incidente in Nepal - aereo si schianta a Kathmandu : almeno 27 morti - oltre 20 feriti : Nello schianto di un aereo della compagnia Us-Bangla Airlines, avvenuto vicino all’aeroporto di Kathmandu (Nepal), dove stava per atterrare, sono morte almeno 27 persone: lo ha reso noto un portavoce dell’esercito, Gokul Bhandaree. In precedenza i soccorritori avevano parlato di 20 feriti estratti dai rottami dell’aereo e portati in ospedale, aggiungendo che erano stati estratti anche vari morti. Secondo la polizia Nepalese i ...

Nepal : Incidente aereo - primo bilancio - salvati 17 passeggeri : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Nepal : media - 'almeno 50 morti' in Incidente aereo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Mina Basaran - la figlia di un ricco imprenditore e le sue amiche muoiono in un Incidente aereo : stavano tornando dal suo addio al nubilato : Aveva 28 anni Mina Basaran e avrebbe dovuto sposarsi a fine mese. figlia di un imprenditore turco, Mia era andata con le sue amiche a festeggiare il suo addio al nubilato negli Emirati Arabi. Le otto ragazze stavano rientrando a Istanbul quando il loro jet privato, di proprietà di Mina, si è schiantato su una montagna della provincia sudoccidentale di Chahar Mahal-Bakhtiari, in Iran. Oltre a Mina e alle sue amiche sono morti anche il pilota e ...

Incidente aereo in Nepal : velivolo in fiamme si schianta al suolo a Kathmandu [GALLERY] : 1/3 ...

C’è stato un Incidente aereo all’aeroporto internazionale di Katmandu - in Nepal : all’aeroporto internazionale di Katmandu, in Nepal, c’è stato un incidente che ha coinvolto un aereo di linea. Secondo i media locali, un volo della compagnia aerea bengalese US-Bangla è andato a fuoco lungo la parte orientale della pista di decollo The post C’è stato un incidente aereo all’aeroporto internazionale di Katmandu, in Nepal appeared first on Il Post.

Incidente aereo nei cieli di Chahar Mahal-Bakhtiari 11 morti : Sciagura aerea in Iran dove un jet privato battente bandiera turca si è schiantato nella provincia sud occidentale di Chahar

Incidente aereo in Iran : ritrovata scatola nera : E’ stata trovata la scatola nera dell’aereo che lo scorso 18 febbraio si è schiantato sulle alture di Pazanpir, nell’Iran centrale, provocando la morte delle 66 persone a bordo: lo ha dichiarato all’agenzia di stampa Fars il vice governatore della provincia di Kohgiluyeh. Il volo ATR 72 dell’Iran Aseman Airlines è partito dalla capitale Iraniana Teheran diretto a Yasuj, ed è precipitato vicino al villaggio di Bideh ...

Informazioni errate sulla velocità di volo : ecco cosa ha causato l’Incidente aereo in Russia [GALLERY] : 1/34 AFP/LaPresse ...

Incidente aereo in Iran : riprese le operazioni di ricerca del velivolo scomparso : riprese le operazioni di ricerca dell’aereo di linea scomparso ieri, mentre sorvolava una regione montuosa del sudovest dell’Iran: è scomparso dai radar durante una tempesta di neve mentre attraversava la regione dei monti Zagros, vicini alla sua destinazione finale. Le ricerche erano state sospese ieri a causa delle avverse condizioni meteo: le operazioni sono estremamente complesse in quanto sono circa una cinquantina le cime e i ...

Iran - Incidente aereo : sospese ricerche del velivolo scomparso : Le autorità Iraniane hanno sospeso le operazioni di ricerca dell’aereo di linea scomparso questa mattina dai radar con 65 persone a bordo durante una tempesta di neve sulle montagne del sudovest del Paese: le ricerche dell’Atr 72 Aseman Airlines riprenderanno all’alba di domani, meteo permettendo. L'articolo Iran, incidente aereo: sospese ricerche del velivolo scomparso sembra essere il primo su Meteo Web.

Gravissimo Incidente in Iran : aereo precipita con 66 persone a bordo - ‘non ci sono superstiti’ : In Iran, un aereo ATR-72 di linea Iraniano che copriva una tratta interna è precipitato nel sud-ovest del Paese con oltre 66 passeggeri a bordo. Lo riferiscono i media Iraniani. L’aereo, in volo da Teheran alla città sud-occidentale di Yasouj, “si è schiantato nella zona di Samirom”. Samirom è una città sulle montagne, situata circa 450 chilometri a sud della capitale, Teheran. Tutti i servizi di emergenza sono stati allertati, ...

Gravissimo Incidente in Iran : aereo precipita con 66 persone a bordo - ‘non ci sarebbero superstiti’ : In Iran, un aereo ATR-72 di linea Iraniano che copriva una tratta interna è precipitato nel sud-ovest del Paese con oltre 66 passeggeri a bordo. Lo riferiscono i media Iraniani. L’aereo, in volo da Teheran alla città sud-occidentale di Yasouj, “si è schiantato nella zona di Samirom”. Samirom è una città sulle montagne, situata circa 450 chilometri a sud della capitale, Teheran. Tutti i servizi di emergenza sono stati allertati, ...

Gb : Incidente tra veicoli su pista Heathrow - evacuato aereo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...