In soccorso di Francesco arriva ‘solo’ Ratzinger Intorno al Papa critiche e inerzia

: Benedetto XXVI in soccorso di Francesco, due Papi così differenti e nello stesso modo simili. - AlfiereROSSO : Benedetto XXVI in soccorso di Francesco, due Papi così differenti e nello stesso modo simili. -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Passati i festeggiamenti per i cinque anni di regno, la domanda non è: dove sta? Ma piuttosto: dove sta la Chiesa? Jorge Mario Bergoglio si è già conquistato un posto nella storia per il suo slancio profetico in campo religioso e per la sua leadership morale sulla scena geopolitica. Nel panorama di leader, che nel migliore dei casi vedono soltanto l’obiettivo della propria nazione,spicca per lungimiranza. Ha capito prima di tutti il significato epocale delle migrazioni di massa da un continente all’altro, impossibili da affrontare solo con muri. La sua voce scuote l’opinione pubblica affinché non chiuda gli occhi dinanzi all’abisso delle disuguaglianze e all’intreccio perverso tra degrado della natura e degrado sociale. Instancabile il pontefice argentino continua a ricordare, infine, che le lacerazioni della Terza guerra mondiale a brandelli non si sanano con ...