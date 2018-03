huffingtonpost

: In ricordo di Stephen Hawking, che ci ha insegnato che non ci sono limiti per raggiungere i nostri sogni. @esa - ESA_Italia : In ricordo di Stephen Hawking, che ci ha insegnato che non ci sono limiti per raggiungere i nostri sogni. @esa - SkyTG24 : Addio a #StephenHawking. Così lo scienziato viene ricordato in rete: - FligndHollander : RT @Il_Vitruviano: Ricordo a quelli che si sperticano in appassionati necrologi per la perdita di Stephen #Hawking che in Italia ci sarebbe… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) A cura del prof. Giancarlo Setti, professore ordinario presso l'Università di Bologna e componente della Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali dell'Accademia dei LinceScrivere dia poche ore dalla notizia del suo decesso, quando le emozioni ti assalgono e rivedi un pezzo della tua vita, è difficile. Ho conosciuto Steve, perché così famigliarmente lo si chiamava, nel lontano settembre 1967 quando ero in visita a Cambridge presso il favoloso gruppo astrofisica e cosmologia di Dennis Sciama. Aveva da poco ottenuto il PhD e gli inizi della malattia erano già evidenti. Ci si trovava tutte le mattine riuniti nella saletta per la pausa del caffè alle ore 11, che spesso da pausa si estendeva in lunghe discussioni scientifiche nelle quali la preparazione e l'intelligenza critica di Steve erano già un riferimento. Alle ...