In Mediterraneo a rischio metà specie : ANSA, - ROMA, 14 MAR - Entro la fine del secolo il Mediterraneo rischia di perdere la metà delle specie se nel mondo non si ridurranno le emissioni di CO2. L'allarme arriva dallo studio condotto dal Wwf insieme all'università britannica dell'East Anglia e all'australiana James Cook University. Pubblicato sulla ...

Meteo : Mediterraneo troppo caldo - per il Cnr l’Italia è a rischio tornado : Per il climatologo del Cnr Antonello Pasini il riscaldamento globale, che ha colpito in particolare il Mare Nostrum, aumenterà notevolmente il rischio di eventi estremi