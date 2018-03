In Italia oltre 3 milioni di neet | di cui oltre la metà nel Sud | lo studio

Oltre 1000 tesori da scoprire con la primavera del Fai : “La più grande festa culturale Italiana” : Sono Oltre mille i luoghi aperti al pubblico per la ventiseiesima edizione delle Giornate Fai di primavera, al via il 24 e 25 marzo in tutta Italia. Da Nord a Sud, tutti gli appuntamenti: dalla stanza milanese preferita da Hemingway al Salone Margherita di Napoli, fino alle sale di Palazzo Giustiniani a Roma dove De Nicola firmò la Costituzione repubblicana.Continua a leggere

Allerta Meteo - Italia spaccata in due nel Weekend : Domenica 11 Marzo rovente al Sud con oltre +26°C - incubo alluvione al Centro/Nord [MAPPE] : 1/21 ...

Previsioni Meteo - sbuffo caldo dal Nord Africa : temperature in aumento in tutt’Italia - nel weekend oltre +25°C al Sud : 1/18 ...

Ol Belot - l'ultrà dell'Atalanta è il deputato più votato d'Italia con oltre 100mila voti : 'Ho sempre fischiato Balotelli' : ... cognato del potente commercialista Italo Lucchini , membro del consiglio di gestione di Ubi Banca, e nipote dell'ex vescovo vicario di Bergamo Lino Belotti, molto della carriera politica Daniele la ...

Obiettivi green per oltre 70% delle imprese Italiane. : ... un programma che nasce per avvicinare un pubblico vasto e trasversale al mondo dell'arte attraverso l'ingresso agevolato a mostre, spettacoli teatrali, eventi, laboratori e percorsi educativi. ...

Obiettivi green per oltre 70% delle imprese Italiane : Obiettivi green per oltre il 70% delle imprese italiane quotate (+40% rispetto al 2013). La sostenibilità dunque è sempre più strategica nella definizione del business, come dimostra lo studio realizzato da Csr Manager Network, Assonime e Altis. I dati sono emersi durante ‘Il Salone della Csr e dell’innovazione sociale’, l’evento itinerante dedicato alla responsabilità sociale d’impresa che, in occasione della tappa ...

Romagna. Riaprono i parchi. Il 17 marzo - l' Italia in miniatura; il 24 Oltremare e Acquario di Cattolica. : Gli appassionati di scienza e natura possono sperimentare le leggi della fisica dal vivo al Luna Park della scienza , o incontrare i pappagalli del Pappamondo . Con un piccolo supplemento si accede, ...

In arrivo un Asteroide di oltre 210 metri : passaggio ravvicinato alle 08 : 53 Italiane di Mercoledì 7 Marzo [INFO UTILI] : Un Asteroide dal diametro di almeno 200 metri si prepara a salutare la Terra, ma senza rischi. Si chiama 2017 VR12 e alle 8,53 italiane del 7 Marzo si troverà alla distanza minima di 1,4 milioni di chilometri, pari a quattro volte quella che separa il nostro pianeta dalla Luna. Lo rende noto l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope. Rispetto a quello transitato lo scorso 2 Marzo, che in confronto sembrava un ...

Elezioni : De Poli - Nci-Udc - - progetto politico Ppe Italiano va oltre il 4 marzo : Padova, 6 mar. , AdnKronos, 'Ringrazio i candidati che hanno corso alle Politiche: Vincenzo Gottardo , vicesindaco di Campodoro, , Ornella Leonardi , sindaco di Gazzo Padovano, , Sergio Gobbo , ...

Mantenere l'auto in Italia? Costa in media oltre 1.500 euro l'anno : Teleborsa, - Per Mantenere l'automobile in Italia si spendono in media 1.515 euro ogni anno. La Campania è la regione dove i costi sono più alti , 2.156 euro, mentre è in Friuli Venezia Giulia dove si ...

Beppe Grillo ringrazia gli Italiani : "Avete guardato oltre le polveri". Stilettata ai giornalisti : "Siete volubili" : "E allora grazie gente, per aver visto e interpretato il nostro impegno per quello che è. Forse possiamo parlarne di nuovo, usare ancora quel verbo che era tutto. Perché è sempre stato tutto per chi la vive: la passione". Beppe Grillo affida al suo blog personale il ringraziamento per il successo elettorale del Movimento 5 Stelle.Un grazie anche per aver compreso, spiega, a partire dalla presentazione della squadra di ...