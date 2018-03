In effetti il tempo è denaro e va investito bene

Maltempo Calabria : sbalzo termico nella regione - effetti su agricoltura e viabilità : Dopo una settimana di Maltempo, freddo, neve in montagna e piogge intense, da ieri in Calabria, a causa dello scirocco, si registrano temperature molto più miti e, in alcune zone, sono stati raggiunti anche i 20°C. Lo sbalzo termico rischia di avere pesanti effetti sull’agricoltura, dopo la fase di gelate dei giorni scorsi ed ora di caldo anomalo. Per quel che concerne la viabilità, dopo le piogge intense e le gelate, si registrano diversi ...

Gli effetti del clima sulla nostra salute - un italiano su quattro soffre per il tempo : 'Professione pizzaiolo, un mestiere che non conosce crisi' 3 Nuovo caso di illecito bancario: recuperati da TutelaTi 4700 euro non rimborsati a un carabiniere 4 Studenti alla scoperta delle interfacce ...

Il tempo effettivo in Serie A : ecco quanto giocano davvero le squadre : Quanti minuti giocano davvero le squadre in Serie A? Oggi la nostra analisi si sofferma sul minutaggio dei team. L'articolo Il tempo effettivo in Serie A: ecco quanto giocano davvero le squadre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.