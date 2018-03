In arrivo un duetto di Demi Lovato e Christina Aguilera? Le indiscrezioni e i commenti

Beyoncè e Rihanna - duetto in arrivo?/ Earthquake pubblica un provino : fan impazziti - ecco le indiscrezioni : Beyoncè e Rihanna, duetto in arrivo? Il produttore Earthquake pubblica su YouTube un provino di nove secondi: fan impazziti, ecco le ultimissime indiscrezioni sulle star.(pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 19:41:00 GMT)

On Demand di Benji e Fede con Shade - in arrivo il duetto che anticipa l'album Siamo Solo Noise : l'album sarà disponibile in versione fisica in tutti i negozi di dischi, in formato digitale su iTunes e in streaming sulle piattaforme online. Il nuovo album di Benji e Fede è stato anticipato dal ...

On Demand di Benji e Fede con Shade - in arrivo il duetto che anticipa l’album Siamo Solo Noise : On Demand di Benji e Fede con Shade è il duetto inedito in arrivo venerdì 23 febbraio sulla piattaforma streaming Spotify. Il nuovo singolo On Demand di Benji e Fede con Shade anticipa l'album del duo italiano dal titolo Siamo Solo Noise, annunciato a gran sorpresa nei giorni scorsi e in uscita il prossimo 2 marzo. Il duetto tra Benji e Fede e Shade è stato annunciato attraverso un divertente video pubblicato su Youtube, che mostra il ...

Zayn Malik ha smentito l’arrivo di un duetto con Selena Gomez : Il sogno del duetto dell’anno tra Selena Gomez e Zayn Malik è stato già infranto e a farlo è stato proprio il cantante di “Pillowtalk”. via GIPHY Dopo i sempre più insistenti rumors che stavano circolando in rete da qualche giorno, secondo i quali Zayn e Sel avrebbero realizzato una canzone per l’adattamento cinematografico in live action di “Aladdin”, un gruppo di fan ha deciso di chiedere a Zayn se fosse ...