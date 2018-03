Impresa di Sofia Goggia | dopo 16 anni riporta in Italia la Coppa di Discesa Libera

coni

: CHE IMPRESA SOFIA ???????? Ecco la discesa che ha regalato a Sofia Goggia la Coppa di specialità in discesa libera!… - Eurosport_IT : CHE IMPRESA SOFIA ???????? Ecco la discesa che ha regalato a Sofia Goggia la Coppa di specialità in discesa libera!… - marina52182 : RT @Eurosport_IT: CHE IMPRESA SOFIA ???????? Ecco la discesa che ha regalato a Sofia Goggia la Coppa di specialità in discesa libera! @goggias… - CittadiSalerno : CHE IMPRESA -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Dai Giochi di PyeongChang alle Finali di Are, è ancoral'oro conquistato nell'Olimpiade coreana, l'azzurra dello sci si è aggiudicata oggi ladel Mondo di specialità grazie al secondo posto , in 55"71, ottenuto nellavinta da Lindsey Vonn , in 55"65, , sua diretta rivale in classifica. Terza al traguardo l'altra statunitense ...