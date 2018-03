Anticipazioni Il segreto trama puntate 19-23 marzo 2018 : Camila ha un malore! Un gradito ritorno! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 19 marzo a venerdì 23 marzo 2018: Camila sta per morire? Nuovi scontri tra Julieta e Francisca! Un ritorno… Anticipazioni Il Segreto: Candela ritorna a Puente Viejo! Marcela si risveglia! Hernando vessato dai problemi economici! Camila sviene, Saul e Julieta portano avanti la loro relazione segreta senza farsi scorgere da Francisca! Amori impossibili, bugie, inganni e false ...

Il segreto : il ritorno di Candela e il ricordo di Tristan : Continuano le vicende dei vari protagonisti della celebre soap spagnola 'Il segreto.' che da molto tempo appassiona milioni di telespettatori italiani. Per questa settimana, gli abitanti di Puente Viejo saranno sorpresi dall’improvviso arrivo in Paese di Candela, che riprenderà possesso della sua pasticceria. Anche Francisca sarà al centro delle trame a causa del suo crescente legame con i due fratelli che ha accolto in casa. Trame ...

Blade Runner 2049 : Denis Villeneuve voleva mantenere segreto il ritorno di Harrison Ford : ... Si apre in una nuova finestra, Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico , Si apre in una nuova finestra, Articolo Precedente Disney, i primi dettagli della piattaforma streaming: ...

Il segreto del tempo secondo Roby Facchinetti e Riccardo Fogli a Sanremo 2018 (video) : il ritorno dopo i Pooh : Roby Facchinetti e Riccardo Fogli a Sanremo 2018 svelano Il segreto del tempo. Il brano di Pacifico segna il ritorno all'Ariston di due dei 5 Pooh che hanno detto stop alla carriera del gruppo il 30 dicembre 2016 all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. I due artisti sono quindi tornati per una carriera da solisti e con un brano che rende giustizia alle loro caratteristiche vocali, in particolare sul fronte Roby Facchinetti che sembra ...

Anticipazione Il segreto : Carmelo e Adela si sposano - il ritorno di Ulpiano : Il Segreto anticipazioni: Carmelo e Adela si sposano, ma prima Francisca si vendica Le ultime anticipazioni de Il Segreto rivelano che Carmelo e Adela si sposano. I due innamorati di Puente Viejo devono, però, superare diverse difficoltà prima di riuscire a coronare il loro sogno d’amore. Una storia che vede anche protagonista l’omicidio del marito […] L'articolo Anticipazione Il Segreto: Carmelo e Adela si sposano, il ritorno ...

Il segreto Canale 5 - ritorno del serale : cambio programmazione Video : Una bella notizia per i telespettatori che da anni seguono #Il Segreto, stagione dopo stagione. Nella puntata di oggi 17 gennaio 2018 è successo di tutto: Cristobal è stato seviziato dal padre Eusebio, con cinghiate e frustrate mentre insieme recitavano versetti della Bibbia in segno di pentimento. Camila si è confessata con Don Anselmo, confidandogli i sospetti su Lucia ed Hernando, mentre Mauricio ha messo al corrente Fe del fatto che presto ...

Il segreto Anticipazioni : ritorno in prima serata a partire da domani 17 gennaio 2018 : La soap di Aurora Guerra tornerà nella prima serata del mercoledì, dopo l'uscita di Sacrificio d'amore dai palinsesti di Canale 5.

Il segreto anticipazioni Spagna : il ritorno di Pedro - brutte notizie per Dolores Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su ''#Il Segreto'', che ha appena annunciato il tentato suicidio di Lucia Torres nelle puntate italiane [Video]. Le trame spagnole ci svelano che Dolores, la pettegola più amata di Puente Viejo, ricevera' una pessima notizia che le dilaniera' il cuore. Ma andiamo a svelare di cosa si tratta, continuando a leggere questo articolo. anticipazioni ''Il Segreto'': il ritorno di Pedro Miranar Le ...

Il segreto anticipazioni : Emilia e Alfonso scioccati dal suo ritorno - trama 1728 Video : Le anticipazioni spagnole de #Il Segreto non smettono di rendere incandescente la scena a Puente Viejo. Tra intrighi, nuove alleanze e amori impossibili, trova ampio spazio un ritorno decisamente inatteso, che sorprendera' non poco Emilia ed Alfonso. I due non perderanno tempo e le correranno incontro... di chi si tratta? Il Segreto trame spagnole gennaio 2018: un uomo pieno di misteri Nelle puntate iberiche de Il Segreto, Julieta dovra' ...