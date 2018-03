superguidatv

Il Segreto, anticipazioni settimanali: puntate dal 19 al 23 marzo 2018

ANTICIPAZIONI DAL 19 AL 23 MARZO: Nelle puntate che avrete modo di vedere la prossima settimana Camila avrà un...

Anticipazioni Il Segreto: DOLORES attratta da TIBURCIO

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Eccoci con ledella soap Il, precisamente a quelle che vanno dalla settimana dal 19 al 23. Che novità porteranno gli spoiler della soap spagnola? Hernando oramai è chiaro che ha seri problemi economici ed Aquilino ne approfitterà. Arrivato come ricco imprenditore per entrare in società con il Dos Casas, in realtà si dimostrerà molto diverso.Il: ecco chi è Aquilino Aquilino, arrivato a Puente Viejo per entrare in società con Hernando, si è mostrato un socio interessato e ha finto di volerlo aiutare. In realtà il Dos Casas, per colpa del falso amico, avrà seri problemi economici. Il marito di Camila, Hernando, è in un momento alquanto difficile, il lavoro non gli sta rendendo come dovrebbe ed il prestito avuto non potrà essere saldato. Non solo, pur sapendo di essere sposato e con figli, sarà attratto ed in seguito ...