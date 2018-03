“Il sedere massacrato” Francesca Cipriani | in tv non si vede ma il lato b… Isola dei

caffeinamagazine

: Accordo #PD/#5Stelle? @MatteoRichetti: 'La politica si fa anche con il rispetto, con il dialogo e quando imparano a… - La7tv : Accordo #PD/#5Stelle? @MatteoRichetti: 'La politica si fa anche con il rispetto, con il dialogo e quando imparano a… - juve3stars : RT @_DAGOSPIA_: QUEST'ANNO I GONFIABILI SONO GROSSI IL TRIPLO E INCLUDONO MINIBAR E SEI POSTI A SEDERE! - vincenzo1it_ : tagadà, baciami il sedere ad zà e ad là

atica sx e natica dx\ #tagadala7 -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) L’dei Famosi, quest’anno, è più movimentata del solito. E rischia pure di finire prima, anziché essere prolungata come si era detto. Cosa? Proprio così: stando alle ultime indiscrezioni, il direttore di Canale 5 non avrebbe gradito lo sfogo in diretta di Alessia Marcuzzi, che dopo settimane ha preso posizione sul canna-gate ed Eva Henger, quindi rischia la sospensione del reality. Lo ha rivea fine trasmissione un giornalista de Il Giornale e de Il Sole 24 ore che ha riportato subito la notizia sul suo account ufficiale Twitter. “Alessia Marcuzzi rischia la sospensione del programma. Il direttore di rete non ha gradito la sfuriata contro la Henger”. Il tweet ha fatto subito il giro del web e il pubblico ora cerca di capire cosa succederà all’. Il rischio, come detto, è che la tredicesima edizione chiuda i battenti in anticipo. Gli ...