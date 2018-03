Il Samsung Galxy S9 esposto nella Microsoft House di Milano durante la Digital Week

surface-phone

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Con un post pubblicato sulla pagina facebook ufficiale, Windows Italia ha comunicato ai suoi utenti che,il, verràil nuovoGalaxy S9. Un riferimento esplicito al nuovo smartphone della casa coreana da parte dilo avevamo già visto quando venne reso disponibile al preordine sulStore Online USA, tuttavia, questa è la prima volta in assoluto che la direzione italiana nomina un dispositivo Android e, per certi versi, pubblicizzandolo. Inutile dire che una buona parte degli utenti italiani non ha gradito questa iniziativa, riporto qui alcuni commenti: Che tristezza che un’azienda comeabbia totalmente abbandonato questo settore lasciando con un pugno di mosche chi ha sempre supportato questa piattaforma. Un cliente perso, è perso per sempre! Belli i tempi in cui questa pagina pubblicizzava i Lumia e Windows ...