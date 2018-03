Il Salone visto da Massai - Le innovazioni nell' aerodinamica 3 - VIDEO

quattroruote

(Di mercoledì 14 marzo 2018) L'ingegner Paoloè andato a scovare le soluzioni dipiù interessanti e innovative delle auto presentate aldi Ginevra. Le protagoniste della seconda "lezione" sono la Rimac C Two, la Mercedes-AMG GT4, la concept BMW M8 Gran Coupé, la Toyota Yaris WRC e la nuova Audi A6. Tra CX e prese d'aria. L'analisi dell'ingegnerdalla Rimac C Two, supercar elettrica da 1.914 CV e 412 km/h. Si passa poi all'anteprima mondiale della Mercedes-AMG GT4 motorizzata con un V8 biturbo da 639 CV e 900 Nm, che le consentono - secondo i dati dichiarati - di coprire lo 0-100 km/h in 3,2 secondi e toccare i 315 km/h di velocità massima. Quindi la concept BMW M8 Gran Coupé che presenta una lineamolto particolare, leggermente deportante anche se non esasperata. Studiamo da vicino poi la Toyota Yaris WRC realizzata per il ...