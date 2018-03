Il Salone visto da Massai - Dal motore elettrico spinto al V8 da 585 CV - VIDEO

quattroruote

: Il Salone visto da Massai - Le innovazioni nell'aerodinamica (3) - VIDEO - focus_motori : Il Salone visto da Massai - Le innovazioni nell'aerodinamica (3) - VIDEO - thexeon : Il Salone visto da Massai - Le innovazioni nell'aerodinamica (3) - VIDEO -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) L'ingegner Paolospiega le innovazioni più interessanti dei propulsori di alcune auto presentate aldi Ginevra. Protagoniste della "lezione" sono la Mercedes-AMG GT R, la Rimac C Two e la Hyundai Kona EV. Elettriche spinte o "normali". La lezione parte dal V8 biturbo di 4.0 litri da 585 CV e 700 Nm di coppia della Mercedes-AMG GT R per passare poi al propulsoredella Rimac C Two che si componte di quattro unità, una per ruota, che vanta numeri da brivido: potenza di 1.914 CV, 2.300 Nm di coppia, velocità massima di 412 km/h con un'autonoma di 650 km. Si conclude poi con ildella nuova Hyundai Kona EV che nella versione con la batteria agli ioni di litio più potente (64 kWh) secondo i dati dichiarati dalla Casa, un'autonomia di 470 km