Il ritorno di Francesco Monte a U&D | nuovo ruolo?

Gossip : Francesco Monte tra Paola e il ritorno a Uomini e donne Video : Nonostante abbia abbandonato l'Isola dei famosi più di un mese fa, #Francesco Monte continua ad essere uno dei personaggi più chiacchierati dal #Gossip nostrano; le apparizioni pubbliche del bel pugliese si contano sulle dita di una mano, ma sia i siti che i giornali non smettono di occuparsi della sua vita, sopratutto quella privata. Grazie ai social network, dunque, abbiamo scoperto che l'ex tronista ha riabbracciato Paola Di Benedetto, ma ...

Francesco Monte - che ritorno! Lo scatto che spiazza i fan : Dunque, non potrebbe iniziare una nuova esperienza nel programma che l'ha reso noto nel mondo della televisione. Più probabile una semplice sorpresa per i telespettatori. Non è la prima volta che ...

Francesco Monte - che ritorno! Lo scatto che spiazza i fan : l’ex naufrago pubblica una foto sui social - ma un dettaglio non passa affatto inosservato. Fare due più due - per gli utenti - è immediato : Che ci sia un ritorno di fiamma all’orizzonte per Francesco Monte? No, niente Cecilia Rodriguez, dalla quale la separazione pare essere ormai definitiva. Parliamo infatti di un possibile ritorno dell’ex naufrago, che ha lasciato l’Isola dei Famosi da poco, negli studi di Uomini e donne. A far nascere il sospetto è stato il diretto interessato che ha mostrato uno scatto realizzato all’interno dei camerini degli ...

Isola dei Famosi 2018/ Alessia Mancini “ape regina” - Francesco Monte prepara ritorno choc? : Isola dei Famosi 2018: Alessia Mancini “ape regina”, Francesco Monte prepara ritorno choc? Le ultime notizie e gli aggiornamenti sul reality show ambientato in Honduras(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 05:00:00 GMT)

FRANCESCO MONTE/ ritorno di fiamma con Cecilia Rodriguez vicino? Gli indizi continuano (Isola dei Famosi) : Ancora accuse per FRANCESCO MONTE. Dopo il canna-gate, Eva Henger mette in dubbio anche il flirt con Paola Di Benedetto all'Isola dei Famosi: "Vero come il mio amore per Giucas Casella"(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 15:50:00 GMT)

Eva Henger vs Francesco Monte/ Dal canna-gate al ritorno di fiamma con Cecilia Rodriguez (Isola dei Famosi) : Eva Henger, osptie di Casa Signorini, svela nuovi segreti sulla vita di Francesco Monte dopo lo scandalo cannagate all'Isola dei Famosi 2018. Possibile ritorno di fiamma con Cecilia?(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 10:37:00 GMT)

Video messaggio di Francesco Monte all’Isola dei Famosi 2018 tra il ritorno in Honduras e baci per Paola Di Benedetto : Volente o nolente il Video messaggio di Francesco Monte all'Isola dei Famosi 2018 è l'unico momento degno di nota. Un'altra puntata noiosa è andata in onda segnando davvero il declino di questa edizione ben diversa da quella del Grande Fratello Vip spumeggiante e interessante. Il trash l'ha fatta da padrone tra le "zinne" che Francesca Cipriani sta usando per fare tutti fuori e i drammi che le mamme naufraghe vivono lontane dai loro bambini. ...

“Ecco perché Francesco Monte era sotto casa di Cecilia Rodriguez”. Tapiro d’oro con colpo di scena per il naufrago - beccato da Valerio Staffelli vicinissimo alla ex. La voce si è sparsa subito : ritorno di fiamma in corso? “Vi dico tutta la verità” : Il canna-gate all’Isola dei Famosi è ancora in piedi, tanto che Francesco Monte, che si è autoeliminato dal reality, ha già ricevuto il Tapiro d’oro dalle mani di Valerio Staffelli, l’inviato di Striscia la Notizia che consegna l’ambita statuetta ai vip. La settimana scorsa, per la cronaca, l’onore era spettato a Eva Henger, la ex naufraga dell’Isola eliminata al televoto pochi minuti dopo ...

“Ma se è drogato…”. Isola dei Famosi - Francesco Monte la prenderà male… Nonostante le smentite - il ritorno anticipato in Italia e le mille parole spese per dichiarare la sua innocenza - ecco la “mazzata”. Questa di sicuro non se l’aspettava e metterà l’ex di Chechu ulteriormente in ginocchio : Il droga gate de L’Isola dei Famosi non finisce. Nonostante Francesco Monte, troppo sotto pressione per la vicenda, abbia deciso di sua spontanea volontà di lasciare l’Honduras e tornare in Italia, il suo gesto estremo non è bastato. Perché, ovviamente, ora che è tornato, tutti gli chiedono, sempre, di parlare della stessa cosa. E, sull’altro fronte, Eva Henger continua a incalzare. E continua a ribadire lo stesso concetto: Francesco Monte ha ...

“Quando uno è signore…”. ritorno “social” col botto per Francesco Monte : rientrato in Italia - l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi torna in rete con uno scatto inedito. Riaccendendo - ovviamente - la polemica con Eva Henger : i fan scatenati : A volte ritornano, titolava una famosa raccolta di racconti del maestro dell’horror Stephen King. Un titolo perfetto per il rientro in Italia, attesissimo, di Francesco Monti, uno dei personaggi più attesi all’edizione 2018 de L’Isola dei Famosi la cui avventura in Honduras si è conclusa con parecchio anticipo rispetto alla tabella di marcia e con modalità che hanno fatto discutere assai gli appassionati del reality show ...

Francesco Monte/ Foto - il ritorno a casa dopo il ritiro : addio alla tv? (Isola dei Famosi) : Francesco Monte dopo aver abbandonato l'Isola dei Famosi 2018 si affida a Instagram per il suo lungo sfogo pubblico dove annuncia importanti rivelazioni contro la Henger.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 18:07:00 GMT)

FRANCESCO MONTE / Ritiro e ritorno in Italia : la solidarietà di Gabriele Parpiglia (Isola di Famosi 2018) : FRANCESCO MONTE: durante la terza puntata de L'Isola dei Famosi 2018, l'ex tronista ha svelato i motivi per i quali ha deciso di lasciare il gioco e tornare in Italia. (Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 20:20:00 GMT)