Il quartiere che resiste ai grattacieli di Città del Messico

Esquilino - il quartiere di Roma dove anche gli immigrati hanno paura e vogliono fuggire : La zona nobile del centro è scesa negli inferi, tra pusher e immondizia. E di notte c’è il coprifuoco. «Era meglio quando c’era la mafia: ora non ci possiamo muovere» dice chi ci vive. Tante saracinesche abbassate: anche i cinesi vanno via

Perché San Frediano è il quartiere dove andare di Firenze : A Firenze, a due passi da Ponte Vecchio e Palazzo Pitti, una zona centrale, ignorata fino a qualche anno fa, tiene oggi testa ai quartieri più di tendenza del pianeta. Per cogliere l’atmosfera di San Frediano, dove i migliori interior designer stanno convertendo i piani terra dei palazzi storici nei nuovi «place to be», è sufficiente non seguire i flussi turistici. Passato il ponte, una leggera digressione, puntando in direzione chiesa di Santo ...