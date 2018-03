Il Psg stende l' Angers | doppietta di Mbappé

Il Real Madrid batte il Psg . E il Liverpool stende il Porto : Real Madrid e Liverpool ipotecano i quarti di finale di Champions League batte ndo nell'andata degli ottavi rispettivamente il Paris Saint-Germain per 3-1 e il Porto per 5-0. Protagonisti assoluti di questo mercoledì di Champions, Cristiano Ronaldo e Sadio Mane: il primo autore di una doppietta nella sfida del Bernabeu, il secondo addirittura di una tripletta in Porto gallo. Il ritorno del 6 marzo sarà una formalità per i Reds, mentre il Real ...

Ligue 1 - Psg inarrestabile : Neymar stende il Tolosa : Il Psg viaggia senza intoppi verso la vittoria del campionato francese. La squadra di Emery non accenna a fermarsi, terza vittoria consecutiva per i parigini nella sfida odierna in trasferta con il Tolosa. Decisiva la rete di Neymar che ha trasformato in goal un assist di Angel Di Maria regalando altri tre punti alla compagine della capitale. Il Psg sale così a 65 punti in classifica, 13 punti in più del Marsiglia secondo. I parigini ora ...