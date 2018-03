huffingtonpost

: Il pessimismo di Prodi e il tentativo di Calenda. Racconto di una serata nel salotto Laterza - HuffPostItalia : Il pessimismo di Prodi e il tentativo di Calenda. Racconto di una serata nel salotto Laterza - vittorinofilipp : @Corriere Ora comincia la sua storia di come ha ridotto il paese,nel 2008 Mastella si dimette e Prodi fa le valigie… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) "Conmai parlato del Pd, ci sentiamo spesso, ma per questioni industriali. Ci siamo detti di vederci presto". Così Carloall'HuffPost a margine dell'incontro col Prof (e molti altri tra cui Giuliano Amato, Giancarlo Caselli, Luciano Canfora, Patrizia Grieco, Monica Maggioni, Giovanna Melandri) organizzato dalla Laterza per dibattere di "Utopia sostenibile" , ultimo libro dell'ex presidente Istat ed ex ministro Enrico Giovannini. Non poteva essere luogo migliore della sede romana della casa editrice, luogo iconico della sinistra di "fini cervelli" (copyright) per un'incoronazione del giovane ministro neo-iscritto al Pd, che però non c'è stata e forse è solo rimandata.I due hanno parlato in parallelo, senza mai interloquire - a parte qualche battuta diche potrebbe essere scambiata per gelido sarcasmo. Ma se di questo non si è ...