Il nuovo trailer di Extinction si focalizza sulla storia

Lupin III - nuovo trailer per la serie ambientata in Francia Video : In questo articolo torniamo a parlarvi di Lupin III, il ladro gentiluomo che in Italia è una vera e propria icona pop. Il nipote di Arsenio Lupin [Video], nato dalla penna di Maurice Leblanc, è un personaggio senza eta' che piace a grandi e piccini. Le sue avventure in compagnia dei sui fidati amici Jigen Daisuke e Goemon Ishikawa discendente anche lui da una 'nobile' dinastia di malfattori non stancano mai e sono tutt'ora in corso. Il povero ...

Lupin III - nuovo trailer per la quinta serie : Come ricorda Animeclick, l'anime sarà inoltre disponibile in streaming su Hulu TV ed altri servizi. Il cast di doppiaggio è atteso per una convention, che si terrà durante l'AnimeJapan il 24 e 25 ...

Ni No Kuni 2 : Il Destino di un Regno - pubblicato un nuovo trailer focalizzato sulla grafica : Ni No Kuni 2: Il Destino Di un Regno si fa vedere in un nuovo trailer nel quale, riporta Dualshockers, possiamo apprezzare l'impianto grafico e artistico dell'atteso titolo.Nel filmato è infatti mostrato come Level-5 ha realizzato una grafica in stile anime su PS4 e PC, possiamo vedere la gestione dell'illuminazione e delle ombre nel mondo di gioco. L'intento del trailer è quello di far passare le immagini per 2D nonostante si tratti di un gioco ...

Roland è il protagonista del nuovo trailer di Ni no Kuni II : Revenant Kingdom : Mancano dieci giorni all'arrivo di Ni no Kuni II: Revenant Kingdom per PlayStation 4 e PC, il gioco lo abbiamo già visto in azione poco tempo fa in un video che ci offriva ben 25 minuti tratti dal capitolo iniziale, ora è tempo di tornare a dare uno sguardo ai personaggi che popoleranno il titolo di Bandai Namco.Il publisher, infatti, ha condiviso un nuovo trailer, a poca distanza di quello incentrato sul principe Evan, che ci permette di ...

Il nuovo trailer del platform Planet Alpha ci porta alla scoperta di un meraviglioso mondo alieno : Il genere dei platform potrebbe aver trovato un nuovo meraviglioso esponente di assoluta qualità, almeno dal punto di vista del comparto artistico e della cura riposta nella creazione del mondo di gioco.Come riportato da PCGamer, Planet Alpha è un gioco che nasce nel 2013 come progetto secondario di Adrian Lazar, uno sviluppatore che ai tempi faceva parte di IO Interactive (il team di Hitman). A cinque anni di distanza arriva l'annuncio di una ...

Broly torna a mostrarsi nel nuovo trailer di Dragon Ball FighterZ : Tra le nuove aggiunte in programma per Dragon Ball FighterZ, come probabilmente saprete, ci sono i personaggi di Broly e Bardock, i nuovi combattenti in arrivo nel roster già visti in azione in due video.Oggi, grazie alla segnalazione di Gematsu, possiamo dare un nuovo sguardo a Broly, che torna a mostrarsi nel nuovo trailer ufficiale pubblicato da Bandai Namco. Per ora non sono state fornite informazioni su quando Broly e Bardock saranno ...

Sono state rese note le prime immagini di Loro, il nuovo film di Paolo Sorrentino dopo La Grande Bellezza e Youth. Potete vedere il primo teaser trailer di Loro nel player qui sopra. Questo film è una coproduzione Italia-Francia: Indigo film per l'Italia, Pathé e France 2 Cinéma per la Francia. In Italia sarà distribuito da Universal Pictures

Disco Elysium : nuovo trailer per l'interessante RPG poliziesco che si ispira a Planescape : Torment e Kentucky Route Zero : Proprio su queste pagine avevamo già parlato di No Truce with the Furies, interessantissimo RPG che vuole ispirarsi a un mostro sacro come Planescape: Torment proponendo una nuova visione del genere.Oggi torniamo su questo RPG poliziesco isometrico in occasione del cambio del titolo e di un nuovo interessante trailer. Il gioco, come riportato da Rock Paper Shotgun, si chiamerà d'ora in avanti Disco Elysium e al di là di questo cambiamento ...

Ecco un nuovo trailer per Sword Art Online : Fatal Bullet : Sword Art Online: Fatal Bullet riceve un nuovo trailer, rilasciato da Bandai Namco, nel quale possiamo dare un'occhiata al contenuto dei prossimi DLC che verranno lanciati uno dopo l'altro per il gioco, e in particolare sui personaggi che rappresentano.Il primo DLC, riporta Dualshockers, arriverà assieme a Yamikaze, Dyne e Moschettiere X. Il secondo DLC porterà Clarence e Shirley di Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online, mentre il terzo ...

Way to the Woods : ecco un assaggio di questo viaggio spirituale con il nuovo trailer : Way to the Woods ha iniziato a far parlare di se su Tumblr già due anni fa, riporta Dualshockers.Oggi il gioco, un gioco di esplorazione in 3D da intendere come un viaggio spirituale nei panni di un cervo, realizzato dal diciottenne Anthony Tan, si mostra in un interessante trailer.Il trailer non fornisce molti dettagli, possiamo sentire un delicato pianoforte suonare nel sottofondo mentre una luce ci guida attraverso il bosco, attraverso il ...

The American Dream : ecco un nuovo trailer per il videogioco che critica la società americana : The American Dream è uno dei giochi per la realtà virtuale più interessanti di questo mese per PlayStation VR e Oculus Rift, riferisce VRfocus.Il gioco è atteso per il 14 marzo mentre oggi possiamo vedere un nuovo trailer nuovo di zecca, in cui vengono mostrati alcuni spezzoni di puro gameplay.Come potevamo aspettarci si tratta di un gioco satirico, che critica lo smodato amore per le armi tutto Americano. Vedremo dunque le pistole essere ...

The Handmaid's Tale 2 - ecco un nuovo teaser trailer : Se « The Handmaid's Tale » è da poco arrivata in Italia , dal 26 settembre in streaming su Tim Vision, e per vederla abbiamo dovuto attendere qualche mese, le cose andranno diversamente per la seconda stagione. I nuovi episodi della serie tratta dal romanzo di Margaret Atwood «...

Il Grinch : ecco il primo divertente trailer del nuovo film d'animazione targato Illumination Entertainment - Best Movie : Dimenticatevi della versione in carne e ossa di Jim Carrey : Il Grinch , mostriciattolo verde creato dal Dr. Seuss , diventa

Il principe Evan è il protagonista del nuovo trailer di Ni no Kuni 2 : Revenant Kingdom : Manca ormai molto poco prima dell'uscita di Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom per PS4 e PC e, in vista del lancio del titolo di Bandai Namco e Level-5, ecco spuntare del nuovo materiale dedicato al gioco.Dopo il filmato di gameplay dedicato a Tani, questa volta il nuovo trailer riportato da Gamingbolt ci mostra il protagonista di Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom, il principe Evan:Che ne dite?Read more…