Il nuovo Tomb Raider sarà annunciato ufficialmente domani

Titolo e data di uscita del nuovo Tomb Raider spuntano grazie al sito ufficiale del gioco : Sappiamo da tempo che un nuovo Tomb Raider è all'orizzonte poiché il suo sviluppo è stato confermato alla fine del 2017. Ma oggi, apprendiamo quelli che sembrano essere i primi dettagli del prossimo viaggio di Lara Croft grazie al sito web del gioco.Come riportato da Dualshockers, oggi il sito web ufficiale di Tomb Raider è stato aggiornato per preparare una sorta di annuncio che si terrà domani mattina. Dopo aver visitato il sito, l'unica cosa ...

Il ritorno di Lara Croft - è di nuovo Tomb Raider : Protagonista, nel ruolo che lanciò come icona sexy Angelina Jolie, è l'attrice svedese Alicia Vikander. Vincitrice del premio Oscar come miglior attrice non protagonista per 'The Danish Girl', l'...

Tomb Raider - il nuovo trailer ufficiale italiano : Svelato il nuovo trailer ufficiale italiano di Tomb Raider, film ispirato al popolare videogioco della Square Enix, Crystal Dynamics e Eidos Montreal, e atteso nelle sale italiane a partire dal 15 marzo 2018. Prodotto da Warner Bros. Pictures e Metro-Goldwyn-Mayer Pictures, “Tomb Raider” racconta la storia di una giovane e risoluta Lara Croft e dell’avventura che […] L'articolo Tomb Raider, il nuovo trailer ufficiale italiano sembra essere ...

Alicia Vikander è perfetta nel nuovo trailer di Tomb Raider : Il mito di Angelina Jolie in versione Lara Croft è ufficialmente a rischio. Chi pensava che Alicia Vikander fosse troppo signorina per bene per vestire i panni della celebre profanatrice di Tombe, nata dal mondo dei videogiochi e poi approdata al cinema, si sbagliava. Basta dare un’occhiata al nuovo trailer italiano del Tomb Raider firmato da Roar Uthaug per rendersene conto. Qui troviamo infatti l’attrice energica, determinata e ...

Tomb Raider : Il nuovo trailer del film è online! : Sulla base degli ultimi videogiochi prodotti dalla “Crystal Dynamics”, “Tomb Raider” è pronto a sbarcare al cinema, presentandosi con un nuovo trailer! Da Angelina Jolie a Alicia Vikander! Nel 2011 la GK films – divisione della Warner – acquistò i diritti di Tomb Raider con l’intenzione di produrre un nuovo film sulla ragazza avventuriera molto famosa nel mondo dei videogiochi: Lara Croft. Produrre un ...

Pubblicato il nuovo trailer ufficiale del film di Tomb Raider : E' stato oggi Pubblicato il trailer ufficiale italiano di Tomb Raider, pellicola dedicata all'avventuriera videoludica molto amata dai fan.Tomb Raider è un film del 2018 diretto da Roar Uthaug, basato sull'omonimo videogioco del 2013 creato da Crystal Dynamics. Ecco di seguito il trailer appena Pubblicato:La pellicola è un reboot della saga cinematografica ispirata alla celebre serie videoludica e ha come protagonista Alicia Vikander nei panni ...