Il nuovo singolo di Nina Zilli è 1XUnattimo | prossimo estratto da Modern Art | audio e

Imagine Dragons : è uscito il video del nuovo singolo “Next To Me” : Gli Imagine Dragons hanno pubblicato il video ufficiale del loro ultimo singolo “Next To Me”. Più che una semplice clip musicale si tratta di un vero e proprio film diretto da Mark Pellington (già regista per i video di U2 e Pearl Jam) e registrato tra Los Angels e Las Vegas. via GIPHY Il video di “Next To Me” racconta una complessa e surreale fiaba sul perdono e la redenzione. Dai un’occhiata qui sotto! A proposito di ...

Ed io - il nuovo singolo di Valerio Scanu dopo l’autobiografia Giuro di dire la verità – Dalla A alla Zia Mary : Si intitola Ed Io il nuovo singolo di Valerio Scanu atteso in radio e in digital download per venerdì 16 marzo, subito dopo la pubblicazione dell'autobiografica Giuro di dire la verità - Dalla A alla Zia Mary. Valerio Scan pubblica il libro giovedì 15 marzo per raccontarsi in modo onesto e sincero ai fan ma non trascura il suo primo amore: la musica. Il giorno successivo, venerdì 16 marzo, rilascia il nuovo singolo dal titolo Ed Io, un pezzo ...

"Non importa", in radio il nuovo singolo di Federica Infante Esce venerdì 9 Marzo "Non importa", primo singolo estratto dall'omonimo album della cantautrice piacentina Federica Infante, in uscita il 23 Marzo. Il brano ben rappresenta l'intero disco: infatti, come le altre 7 canzoni, "Non importa" è semplice e diretta, coinvolgente e ricca di emozioni, cantata dalla voce calda e potente di Federica. "…e non importa ricordare te e ...

Francesca Michielin : 'Bolivia' è il nuovo singolo estratto da '2640' : ... @Francesca_Michielin, in data: Mar 10, 2018 at 11:09 PST "Bolivia" è un pezzo molto particolare: Francesca la definisce una canzone politica ma anche sentimentale. La scelta del titolo segue una ...

Così non va in radio il nuovo singolo di Shard "Così non va" è il nuovo singolo di Shard, un brano che tratta di temi sociali, è una forma di protesta, vestita di sonorità ritmate rock/pop secondo lo stile ed i colori di Shard, sul contesto sociale nel quale si è costretti a vivere secondo quelle regole di profitto che purtroppo spesso allontanano il senso di appagamento e felicità che si potrebbero trovare nella ...

Pearl Jam : è uscito “Can’t Deny Me” - il singolo che anticipa il nuovo album : Grandi notizie per i fan dei Pearl Jam! Da martedì 13 marzo è disponibile il nuovo singolo “Can’t Deny Me”, che segna il loro ritorno a 5 anni dall’uscita dell’ultimo disco di inediti “Lightning Bolt” del 2013. Alza il volume e clicca play qui sotto! La canzone – registrata a Seattle lo scorso febbraio, è stata scritta da Mike McCready con le parole di Eddie Vedder – anticipa l’arrivo del nuovo album dei ...

Alvaro Soler ha annunciato l’uscita di “La cintura” - il suo nuovo singolo : Alvaro Soler sta per tornare con nuova musica! [arc id=”4794feba-38c2-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Il cantante di “Sofia” ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo “La cintura”: potrai ascoltarlo ovunque da giovedì 29 marzo. A confermare la pubblicazione della canzone è stato Alvaro stesso, con una serie di post pubblicati sui suoi social. Con la bella stagione alle porte, “La cintura” ...

Donatella Moretti in radio con il nuovo singolo "Terra persa" Con il singolo in doppia versione, sia Pop che con grande orchestra "Terra persa" di Donatella Moretti e Luigi Piergiovanni, torna dopo una lunga assenza, una delle più grandi voci della canzone italiana, con un brano nostalgico ed allo stesso tempo struggente, sui simboli ed i valori che stiamo perdendo. Biografia Partecipò quasi per caso al Cantagiro ...

Lunapark il nuovo singolo di Maxi B feat. Paolo Meneguzzi Da Martedi 6 Marzo in radio "Lunapark" il nuovo singolo di Maxi B feat. Paolo Meneguzzi (di MaxiB, P. Meneguzzo, P. Ciotola, L. Tranquillo, A. Giuliana, G. Alloesio). Maxi B ci porta al Luna Park, dove le giostre però, sono le emozioni. L'artista ticinese ci canta di un amore fatto anche di difetti, di incomprensioni, perché spesso il valore aggiunto in un ...

Bolivia è il nuovo singolo di Francesca Michielin da 2640 : audio e testo : Il nuovo singolo di Francesca Michielin è Bolivia. Il brano era già stato annunciato come terzo estrattp da 2640, ma solo nelle ultime ore è arrivata l'ufficialità da parte dell'artista con la data di uscita di Bolivia in tutte le radio. L'appuntamento è fissato per il 16 marzo. Il terzo singolo di Francesca Michielin arriva dopo Vulcano, con il quale ha segnato il suo ritorno in musica, per poi annunciare il nuovo disco con il singolo Io non ...

Il ritorno Felice di Suor Cristina con nuovo singolo prima dell’album : video e testo : Felice di Suor Cristina è il nuovo singolo, in attesa dell'album atteso per il 23 marzo che porta lo stesso nome. Il brano rappresenta quindi ritorno della religiosa dopo la vittoria a The Voice of Italy di quattro anni fa, quando entrò a far parte della squadra di J-Ax portando il brano No one di Alicia Keys. Il singolo apripista è stato scritto da Andrea Bonomo con la collaborazione di Gianluigi Fazio e la produzione di Elvezio Fortunato. ...