Il museo dell' Ape Car ha trovato casa Avrà sede nel chiostro di Sant' Antonio

Mariella Mengozzi è il nuovo direttore del museo dell'Automobile di Torino : ... Valter Cantino, Professore Ordinario di Economia Aziendale e direttore del Dipartimento di Management all'Università di Torino; Fiorenzo Galli, direttore Generale del Museo Nazionale della Scienza e ...

Londra : Scoperti Rottami di un UFO nell’archivio del museo della Scienza? : Londra: Scoperti Rottami di un UFO nell’archivio del Museo della Scienza? Era il 1957 quando fu trovato un oggetto “non identificato/Ufo” è custodito nel Museo delle Scienze a Londra dove ha suscitato molto interesse a molti ricercatori. Chiamato Silpho Saucer in molti suggeriscono che sia la “risposta all’incidente UFO di Roswell ” La storia del Misterioso UFO ...

Ecco la guida del museo archeologico e d'arte della Maremma : Impossibile è infine ricordare anche solo in parte le conferenze, gli incontri di studio, gli spettacoli e le aperture in notturna che si sono succeduti in questi anni, come pure le moltissime ...

Citizen science al museo di storia naturale della Maremma : riconoscere gli scoiattoli : GROSSETO - Il calendario di eventi del Museo di storia naturale della Maremma propone un nuovo appuntamento formativo di Citizen science, cioè la scienza partecipata dai cittadini. L'appuntamento è per sabato 10 marzo, sul tema "riconoscere gli scoiattoli presenti in Italia". Il programma della giornata prevede un incontro alle 10 nella sede ...

Cividale : lavori al museo della Grande Guerra : Inizieranno a breve i già programmati lavori di manutenzione ordinaria per il Museo della Grande Guerra ubicato nel palazzo storico , 1886, dell' ex stazione ferroviaria di Cividale del Friuli e ...

Al museo della Scienza si festeggia il Pi Greco Day : Milano, 7 marzo 2018 " In occasione del Pi Greco Day , che si celebra ogni anno il 14 marzo, il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano ospita i Matematti , due giorni di attività dedicate alla matematica che si svolgeranno nel weekend di sabato 10 e domenica 11 marzo. Il Pi Greco Day si celebra ...

Il museo americano dell'Olocausto revoca un premio a San Suu Kyi. "Non ha condannato le violenze sui Rohingya" : Il Museo dell'Olocausto degli Stati Uniti ha deciso di togliere alla leader birmana San Suu Kyi il premio "Elie Wiesel", un importante riconoscimento per i diritti umani che le era stato consegnato nel 2012. Il motivo è la mancata condanna delle violenze avvenute nel suo Paese ai danni della minoranza dei Rohingya, una persecuzione equiparata dall'Onu a pulizia etnica.Il Museo dell'Olocausto da anni ha abbracciato la causa della minoranza ...

Moda : addio a Sonja Bata - creò il più grande museo delle scarpe : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Livorno : arrivato il museo navigante con una mostra sulla storia della marineria : Oggi e domani è a Livorno il Museo navigante, iniziativa itinerante per la promozione dei Musei del mare e della Marineria ospitata a bordo della goletta Oloferne. Partito il 9 gennaio da Cesenatico con il Patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, l’adesione di Marina Militare e Guardia Costiera, il Museo navigante ha già percorso più della metà delle 1800 miglia complessive della rotta per arrivare a Sète dove ...

6 marzo - Vincenzo De Feo presenta '...prima del CLICK' a DamArs c/o museo dell'Arte e della Scienza - Milano : ... Presidente del Comitato Civico "Non sei solo", presenterà la Seconda Edizione del libro "...prima del CLICK" di cui è autore, Museo dell'Arte e della Scienza, in via Quintino Sella,4 a pochi passi ...

Riconoscere gli scoiattoli con il museo di storia naturale della Maremma : Un evento tutto dedicato alla citizen science, cioè la scienza partecipata dai cittadini, in programma per sabato 10 marzo, sul tema "Riconoscere gli scoiattoli presenti in Italia". La giornata ...

Termini Imerese : riaperto il museo del Motorismo siciliano e della Targa Florio : Il Museo del Motorismo siciliano e della #Targa Florio ha aperto nuovamente le porte. Questa mattina si è svolta la cerimonia di riapertura dell'affascinante struttura, voluta fortemente dall'Aci , ...

Montebelluna : convenzione tra Fondazione museo dello Scarpone e Levi Alumni : È un piacere dal punto di vista culturale che il mondo della scienza e delle arti si avvicini a quello della produzione ed questa convenzione è importante perché porta nuova linfa a questo ...