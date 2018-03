huffingtonpost

: Il M5S ammetta di aver bisogno dell'appoggio esterno del Pd, che deve smettere di nascondersi… - MPenikas : Il M5S ammetta di aver bisogno dell'appoggio esterno del Pd, che deve smettere di nascondersi… - ILFortebraccio : Il M5S ammetta di aver bisogno dell'appoggio esterno del Pd, che deve smettere di nascondersi -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Faccio appello al pragmatismo e alla concretezza. Un appello che non può prescindere dagli oggettivi risultati elettorali: il Movimento 5 Stelle è il primo partito italiano, e in termini di voti distribuito in modo più o meno omogeneo tra Nord e Sud, con punte forti nel meridione; la coalizione di centrodestra è la prima forza politica in Italia, con la Lega trainante.Unae due forze ha il dovere e anche il diritto di governare. Ma dovere e diritto non bastano. Servono, appunto, concretezza e pragmatismo. Da qui il mio appello, che avevo già lanciato all'indomani dei risultati elettorali: dalle urne il governo più realistico è il monocolore 5 stelle cone senza ministeri del Partito Democratico.Sinceramente altre soluzioni non ne vedo. Ritornare alle urne è un atto di pura irresponsabilità, un gioco che ...