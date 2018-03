Il grattacielo più alto del mondo sarà completato nel 2020

“Che madre sei!”. Tremenda gaffe di Lory Del Santo. Ospite di Domenica Live la showgirl ricorda la più grande tragedia della sua vita. Poi fa un’affermazione sconvolgente sul piccolo Conor precipitato da un grattacielo. La rabbia del web : Una versione inedita, sofferente e confusa. Una Lory De Santo mai vista, quella che nella puntata del 4 marzo è stata Ospite di Domenica Live. L’attrice, regista e showgirl intervistata da Barbara D’Urso ha parlato della sua vita, ripercorrendo le tappe principali, raccontando gli alti e bassi e in particolare è stato affrontato un tema terribile e decisivo della sua vita. La tragedia che ha sconvolto non solo la sua ...

Il grattacielo in legno più alto del mondo sarà in Giappone : sarà il grattacielo in legno più alto dell’intero Giappone, anzi, del mondo intero, e sorgerà direttamente nel cuore di Tokyo. L’azienda edile Sumitomo Forestry ha annunciato una collaborazione con gli architetti dello studio Nikken Sekkei per progettare un colossale edificio che ridisegnerà lo skyline della capitale nipponica, toccando la bellezza dei 350 metri di altezza. sarà parte integrante del progetto W350, un complesso improntato alla ...

Un asteroide molto veloce e grande quanto il grattacielo più alto del mondo “sfiorerà” la Terra : ecco tutte le INFO UTILI osservarlo : Manca poco ormai al passaggio “ravvicinato” dell’asteroide 2002 AJ129: alle 22.30 ora italiana del 4 febbraio saluterà la Terra dalla distanza di 4,2 milioni di km, viaggiando alla velocità di 34 km/s. Il “sasso spaziale” non minaccia assolutamente il nostro pianeta in quanto il passaggio avviene “a una distanza di tutta sicurezza e rappresenta un’occasione per osservarlo anche con i telescopi ...

Un asteroide grande quanto il grattacielo più alto del mondo “sfiorerà” la Terra : è un oggetto “potenzialmente pericoloso” : Un asteroide di “taglia media” effettuerà un passaggio ravvicinato al nostro pianeta il 4 febbraio: ogni possibilità di collisione è esclusa, ha spiegato senza mezzi termini l’Agenzia spaziale statunitense. Al momento del massimo avvicinamento (22:30 ora italiana), il “sasso spaziale” si troverà oltre 10 volte la distanza Terra-Luna (384.400 km) lontano da noi, a 4.2 milioni di km. La velocità al momento del flyby ...

A Gedda il grattacielo più alto mondo : (ANSA) - ROMA, 18 GEN - E' stato firmato in Arabia Saudita il contratto da oltre 165 milioni di dollari per avviare la costruzione a Gedda del grattacielo più alto del mondo. Secondo quanto riportato da Arab News, il lavoro verrà realizzato dalla Al Fouzan General Contracting Co. e verrà completato entro 12 mesi. Il grattacielo, chiamato Jeddah Tower, sarà alto un ...