Il futuro è green - ma il tempo corre : Sul green le imprese vanno veloci, ma spesso sono gli Stati a mancare di pianificazione. Nella seconda sessione di Future Energy, Future green si fa il punto su passi avanti e ritardi ancora presenti ...

Ambiente : tempo è ‘quasi’ scaduto per futuro green - imprese e esperti a confronto : Milano, 14 mar. (AdnKronos) – Eccellenze internazionali e ritardi cronici. L’Italia è il Paese delle contraddizioni e il settore ‘verde’ non è da meno: c’è la Montello spa che ricicla 800mila tonnellate di rifiuti all’anno in provincia di Bergamo e ci sono città del Sud dove i rifiuti giacciono nelle discariche in attesa di essere trasferiti. C’è un’imprenditrice del vino naturale come Antonella ...

Ambiente : tempo è ‘quasi’ scaduto per futuro green - imprese e esperti a confronto (2) : (AdnKronos) – La domanda globale di energia da qui al 2050, secondo i calcoli di McKinsey, continuerà a crescere a un ritmo dello 0,7% l’anno, inferiore all’oltre 2% registrato tra il 2000 e il 2015. A metà del secolo, il 77% della nuova capacità installata verrà dal sole e dal vento, il 13% dal gas naturale, il 10% dal resto. Nel 2050 le Rinnovabili, escluso l’idroelettrico, produrranno più del 30% dell’energia ...

Stop all’inquinamento - il futuro è green : In Europa il clima, prima della fine del secolo, farà 100 mila morti l’anno. In Italia viaggiano ancora 4 milioni e mezzo di auto Euro 0 e il catino della Valle Padana è una delle zone più torbide del Vecchio Continente. Partirà proprio dall’allarme inquinamento delle nostre città ‘Future Energy, Future green’ la seconda sessione del workshop di Fondazione Istud e Rappresentanza della Commissione europea a Milano, con il ...

