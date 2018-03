Il futuro di Hawking deve ancora arrivare Intervista a Roberto Battiston

huffingtonpost

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Stephenera un "caso della nostra specie in cui si amplificarono fragilità e grandezza". Per il presidente dell'Agenzia Spaziale italiana, il fisiconon ebbe mai il Nobel perché le sue teorie "hanno bisogno di strumentiin realizzazione". Ildel celebre astrofisico "".Presidente, ha mai incontrato?L'ho incontrato a Ginevra, al Cern. Aveva fatto un viaggio apposta per visitare un esperimento su antimateria e raggi cosmici nella stazione spaziale internazionale. Fu un'esperienza straordinaria. Ricordo che era accompagnato da 6-7 infermieri, che indossò il camice bianco, e che stabilì con noi un dialogo di altissima tensione emotiva. Poneva domande determinanti: venti minuti per formularle, altri venti per le risposte. Dimostrò una curiosità assoluta che superava ...