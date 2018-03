Il fuorionda clamoroso tra Alessia Marcuzzi e l' ex naufraga

Blastingnews

: FUORIONDA CLAMOROSO! “Ecco chi c’è dietro la bufala dei CAF presi d’assalto sul reddito di cittadinanza”. Striscia… - valentinoorfeo : FUORIONDA CLAMOROSO! “Ecco chi c’è dietro la bufala dei CAF presi d’assalto sul reddito di cittadinanza”. Striscia… - ddtmaxx : FUORIONDA CLAMOROSO! 'Ecco chi c’è dietro la bufala dei CAF presi d'assalto sul reddito di cittadinanza'.... - SpazioGiGa : SALVINI BECCATO, ecco il clamoroso fuorionda: 'Spero che il PD...'. Svelato l'inciucio contro il M5S - GUARDA E... -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Anche l'ottava puntata dell'#Isola dei Famosi è andata in onda e la conduttrice è tornata a far parlare di sè nuovamente per alcuni eventi successi in diretta. Dopo aver accolto in studio Paola Di Benedetto e Filippo Nardi, gli eliminati della settima puntata, #si è scagliata contro #eva henger a causa del canna-gate. L'exsi è lamentata perchè era stato deciso di non parlarne più, mentre ieri è uscito fuori di nuovo questa vicenda. Dopo una lunga lite,è stata vittima anche di unche non è passato inosservato al pubblico da casa: ecco cosa è successo con un'exdel reality! Virale ildellaOspite dell'ultima puntata del reality di canale 5, andata in onda ieri sera in prima serata, Valeria Marini è stata la protagonista di un. La showgirl, nei panni di exe ...