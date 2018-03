Il finale di The Walking Dead 8 già mostrato nella misteriosa scena di Rick?

The Strain 5 ci sarà? Anticipazioni sul finale della quarta stagione in onda il 9 marzo su Fox : finale della quarta stagione per la serie horror firmata da Guillermo Del Toro e Chuck Hogan, in onda stasera, 9 marzo, su Fox, e gli spettatori italiani sperano di vedere un seguito alla storia: The Strain 5 ci sarà? Il quarto capitolo dello show in onda su FX è stato dedicato alla battaglia epica tra gli umani e i vampiri (Strigoi), al cui comando vi è il Padrone, che ha stabilito un regime totalitario. Abbiamo lasciato i nostri ...

Annunciata una data di uscita per l'episodio finale di Batman : The Enemy Within : l'episodio finale di Batman: The Enemy Within ha finalmente una data di uscita: come segnala Gamingbolt, "Same Stitch", il culmine di questa seconda stagione, arriverà il prossimo 27 marzo. I giocatori potranno aspettarsi tre ore e mezza di contenuti con questo nuovo episodio e intraprendere due strade completamente diverse, nei riguardi di John Doe (il Joker), a seconda delle scelte fatte negli scorsi episodi. Nello specifico, in "Same Stitch" ...

Coppa del Mondo - SuperG Crans-Montana : Brignone beffata nel finale - 4ex aequo. Vince Weirather : Perché, quando era praticamente certa di aver strappato il 24esimo podio in una prova di Coppa del Mondo, seppur in ex aequo con la padrona di casa Michelle Gisin , oro in combinata alle recenti ...

Amy e Sheldon in The Big Bang Theory 11 si sposano nel finale di stagione? Tutti gli indizi : Se la serie di punta di CBS si avvicina alla fine, il matrimonio di Amy e Sheldon in The Big Bang Theory 11 potrebbe avvenire molto prima dell'addio definitivo. La conferma delle nozze, attesissime dai fan della coppia, nel finale di stagione non è del tutto ufficiale, così come la chiusura dell'amata sit-com, in onda sulla rete dal 2007 (almeno a detta di Jim Parsons), ma ci sono indizi che giocano a loro favore. Una delle cose più evidenti ...

Joseph Morgan in Gone Baby Gone in attesa del finale di The Originals 5 : suo il ruolo che fu di Casey Affleck? : Ancora revival e vintage per la tv americana che questa volta ha ingaggiato Joseph Morgan in Gone Baby Gone. Il film scritto e diretto da Ben Affleck e interpretato da Casey Affleck sbarcherà in tv con un adattamento in cui il protagonista sarà proprio il re di The Vampire Diaries e The Originals. Con la serie The CW ormai terminata da oltre un anno e il suo spin off presto in onda con gli ultimi episodi, Joseph Morgan si è dato già da fare ...

The Gifted 2 ci sarà? Il finale della prima stagione il 19 febbraio su FOX : The Gifted 2 ci sarà? A poche ore dalla messa in onda del finale della prima stagione della serie in onda oggi, 19 febbraio, su Fox, il pubblico non può far altro che chiedersi cosa ne sarà dei propri mutanti preferiti. Le notizie che arrivano dagli Usa sono positive e dopo il successo di pubblico e critica ottenuto in Patria e anche nel nostro Paese, possiamo confermare che The Gifted 2 ci sarà. L'annuncio è arrivato proprio via social ...

I The JackaL rivelano chi ha davvero presentato Sanremo : né Favino né Fru. Ecco il colpo di scena finale : Cinque giorni fa i The JackaL avevano "rapito" Pierfrancesco Favino. Oggi, a Festival concluso, arriva puntuale il follow up. Nel nuovo video caricato su Facebook il gruppo di comici napoletani svela finalmente chi ha davvero presentato Sanremo: né Favino né Fru, ma un intramontabile protagonista della televisione italiana...E qui... la prima puntata:

La grinta dei The Kolors a Sanremo 2018 in Frida : video dell’esibizione nella finale all’Ariston : The Kolors a Sanremo 2018 cantano Frida (Mai, mai, mai) nella serata finale del Festival della Canzone Italiana. Partiti dal talent di Amici di Maria, vincitori della quindicesima edizione, il gruppo di Stash ha fatto il suo esordio sul palco dell'Ariston martedì sera, esibendosi per la prima volta in italiano. Frida (Mai, mai, mai) è un brano che tratta un sentimento d'amore letto in chiave contemporanea ed in tutte le sue forme, ed ...

HAPPY! - Recensione 1x08 "I Am The Future" (SEASON finale) : La prima stagione di HAPPY! volge al termine con l'ottavo episodio, dando una conclusione logica e davvero godibile alla storia e lasciando qualche spunto per la seconda stagione. Diretto dal creatore Brian Taylor e scritto da quest'ultimo assieme al produttore Grant Morrison, il season finale, dal titolo "I Am The Future" chiude la missione di Nick e Happy per salvare Haley in maniera positiva e salda di più il legame fra i due protagonisti in ...

HAPPY! - Recensione 1x08 "I Am The Future" (SEASON finale) : La prima stagione di HAPPY! volge al termine con l'ottavo episodio, dando una conclusione logica e davvero godibile alla storia e lasciando qualche spunto per la seconda stagione. Diretto dal creatore Brian Taylor e scritto da quest'ultimo assieme al produttore Grant Morrison, il season finale, dal titolo "I Am The Future" chiude la missione di Nick e Happy per salvare Haley in maniera positiva e salda di più il legame fra i due protagonisti in ...

Svelato il titolo del finale di The 100 5 : un doppio episodio dal significato mitologico? : Il titolo del finale di The 100 5 costituisce un nuovo enigma per i fan dello show post-apocalittico. Molto spesso, i titoli degli episodi della serie tv sono particolari e alludono alla storia o rimandano alla mitologia e alla religione, basti pensare alla prèmiere della quinta stagione intitolata "Eden" - nella Bibbia, il Paradiso terrestre di Adamo ed Eva. Per la terza volta, il finale di stagione di The 100 sarà composto da un episodio ...

DIRETTA / Pistoia Cremona (risultato finale 76-65) : importante vittoria per la The Flexx! (Serie A1) : DIRETTA Pistoia Cremona: risultato finale 76-65. importante vittoria in chiave per la salvezza per la The Flexx, che batte una Vanoli in gran ritmo e allunga il suo vantaggio sulla Vuelle(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 20:39:00 GMT)

Il finale di The Originals 4 su Premium Action il 25 gennaio con il sacrificio dei Mikaelson - e la quinta stagione? : Il finale di The Originals 4 andrà in onda finalmente in onda proprio oggi, 25 gennaio, su Premium Action. Un episodio da non perdere, uno dei più belli della stagione e dell'intera serie, l'epilogo dei Mikaelson per quello che potrebbe essere ufficialmente il finale di stagione e di serie. In effetti non sarà così perché The Originals 5 ci sarà anche se ancora non è andata in onda negli Usa e non sappiamo quando andrà in Italia, e regalerà ...

Il finale di The Exorcist 2 su Fox porterà Tomas e Marcus alla morte? Trama del 22 gennaio : Il finale di The Exorcist 2 è in onda su Fox stasera 22 gennaio in prima assoluta. L'ultimo atto del nuovo capitolo è una corsa contro il tempo per Padre Tomas e Padre Marcus: la vita di Andy è appesa a un filo, e uno degli esorcisti si rende conto che l'unica soluzione è un ultimo drammatico sacrificio. Cosa accadrà? Chi dei due morirà? Nello scorso episodio, Tomas ha iniziato a ingaggiare una battaglia disperata con il demone, nel tentativo ...