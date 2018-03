Il film consigliato di oggi | mercoledì 14 marzo | Senza tregua 2

Il film consigliato di oggi - martedì 13 marzo : The next three days : Avete voglia di un bel thriller questa sera, martedì 13 marzo? Allora il film consigliato per voi è The next three days, con Russell Crowe. Un uomo che, persa la fiducia nella giustizia, decide che se non sarà la legge a far uscire dal carcere sua moglie innocente, lo farà lui. film da vedere oggi: The next three days The next three days, film suggerito per la serata di martedì 13 marzo, sarà trasmesso su Rete 4 alle 21.15. Di genere ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 12 marzo : L’ultimo lupo : Questa sera, lunedì 12 marzo, bellissima pellicola di genere drammatico/avventura su Rai 3. Il film consigliato si intitola L’ultimo lupo e racconta della grande amicizia tra un ragazzo cinese ed un lupo. Tratto dal romanzo autobiografico “Il totem del lupo”, vede come regista il francese Jean-Jacques Annaud. film consigliato: L’ultimo lupo L’avventuroso e drammatico L’ultimo lupo (2015), film suggerito per la ...

Il film consigliato di oggi - domenica 11 marzo : Il sapore del successo : Per gli amanti delle pellicole a sfondo culinario, il film consigliato della serata è Il sapore del successo, commedia del 2015 interpretata da Bradley Cooper. Un film sulla passione per la cucina, sulle seconde possibilità, sull’amicizia e sull’amore. film da vedere: Il sapore del successo Il sapore del successo, film suggerito per domenica sera, 11 marzo, sarà trasmesso su Rai Movie (can. 24) alle 21.10. La pellicola, del 2015, ...

Il film consigliato di oggi - sabato 10 marzo : Kung Fu Panda 3 : Continua su Italia 1 l’avventurosa saga con protagonista il goffo e sempre affamato Panda guerriero Po! Il film consigliato per questo sabato sera, 10 marzo, è Kung Fu Panda 3, terzo capitolo (in prima tv) della serie di film d’animazione della DreamWorks. Questa volta Po dovrà affrontare una nuova minaccia, rappresentata dal malvagio Kai; inoltre scoprirà che il suo vero padre è ancora vivo e che, oltre a lui, esistono tantissimi ...

Il film consigliato di oggi - venerdì 9 marzo : Lo chiamavano Jeeg Robot : Questa sera, venerdì 9 marzo, una prima tv Rai da non perdere! Il film consigliato di oggi è il fantastico Lo chiamavano Jeeg Robot, con protagonista lo straordinario Claudio Santamaria nei panni di un ladro che, venendo a contatto con una sostanza radioattiva, acquista una forza incredibile, proprio come il supereroe giapponese Jeeg Robot d’acciaio. film da vedere: Lo chiamavano Jeeg Robot Pluripremiato a svariati riconoscimenti ...

Il film consigliato di oggi - giovedì 8 marzo : Sopravvissuto – The martian : Buongiorno e buona festa a tutte le donne! Che film vedere questo giovedì 8 marzo? Per coloro che stasera non saranno in giro per locali a festeggiare, il film consigliato è Sopravvissuto-The martian, di genere fantascienza. Grande regia di Ridley Scott e grande interpretazione di Matt Damon, che per il ruolo di protagonista è stato candidato ai Premi Oscar 2016. Vediamo insieme i dettagli e la trama di Sopravvissuto-The martian! film da vedere ...

Il film consigliato di oggi - mercoledì 7 marzo : Nella mente del serial killer : Se siete appassionati di thriller, il film consigliato per la vostra serata di mercoledì 7 marzo è Nella mente del serial killer: sette futuri profiler, la simulazione di un crimine, un vero omicida. Nel cast, tra i vari attori, Val Kilmer e Christian Slater. film consigliato: Nella mente del serial killer Nella mente del serial killer (Mindhunters), film suggerito di oggi, andrà in onda su Iris (can. 22) alle ore 21.00. Si tratta di un thriller ...

Il film consigliato di oggi - martedì 6 marzo : American sniper : Questa sera, martedì 6 marzo, Canale 5 ci propone un bellissimo film biografico a sfondo bellico. Il film consigliato di oggi è American sniper, diretto da un regista di immenso talento (Clint Eastwood) ed interpretato da uno strepitoso Bradley Cooper. La storia, ambientata tra Texas e Iraq, è tratta dall’autobiografia di Chris Kyle, miglior cecchino del corpo degli U.S. Navy Seal. film da vedere oggi: American sniper American sniper, film ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 5 marzo : Vita di Pi : Vincitore di diversi Premi Oscar, Vita di Pi è il film consigliato per la serata di lunedì 5 marzo. Si tratta dell’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Yann Martel ed è diretto dal grande Ang Lee. Ricco di avventura ed effetti speciali, Vita di Pi racconta l’incredibile esperienza di un ragazzo indiano, scampato ad un naufragio e sopravvissuto in mare, navigando su una scialuppa, per 227 giorni. film da vedere ...

Il film consigliato di oggi - domenica 4 marzo : Il segreto di David – The stepfather : Per gli amanti del thriller, il film consigliato di domenica 4 marzo è Il segreto di David-The stepfather (2009), remake della pellicola del 1987 (con Terry O’Quinn, il John Locke della serie tv Lost). A vestire i panni del protagonista ci sarà l’attore di un’altra serie di grande successo: Dylan Walsh, il famoso Sean McNamara di Nip/Tuck. Qui interpreterà un patrigno con un oscuro e macabro segreto. film consigliato: Il ...

Il film consigliato di oggi - sabato 3 marzo : Gli ultimi saranno ultimi – Prima TV : Questa sera, sabato 3 marzo, il film consigliato per voi è il drammatico Gli ultimi saranno ultimi, con Paola Cortellesi, Alessandro Gassman e Fabrizio Bentivoglio. La pellicola, in Prima tv su Rai 1, è basata sull’omonimo spettacolo teatrale interpretato dalla stessa Cortellesi e affronta i temi della disoccupazione e della vessazione sul posto di lavoro. film consigliato: Gli ultimi saranno ultimi Gli ultimi saranno ultimi è il film ...

Il film consigliato di oggi - venerdì 2 marzo : Fai bei sogni (prima visione assoluta) : Per gli amanti del genere drammatico, questa sera Rai 3 propone una prima visione assoluta italo-francese con il nostro Valerio Mastandrea. Fai bei sogni, questo il titolo della pellicola, è il film consigliato di oggi, venerdì 2 marzo, e racconta il percorso interiore del protagonista per superare il dolore causato dalla perdita della madre, avvenuta quando era solo un bambino. film consigliato: Fai bei sogni Fai bei sogni, film suggerito per ...

Il film consigliato di oggi - giovedì 1 marzo : Gli abbracci spezzati : Se amate le pellicole drammatico/sentimentali dalla regia un pò “particolare”, allora il film consigliato per voi nella serata del primo giorno di marzo è Gli abbracci spezzati. Il regista in questione è lo spagnolo Pedro Almodovar e la protagonista della storia è la bellissima e bravissima Penelope Cruz. film da vedere: Gli abbracci spezzati Gli abbracci spezzati, pellicola spagnola del 2009 (titolo originale: Los abrazos rotos), è ...

Il film consigliato di oggi - mercoledì 28 febbraio : In her shoes – Se fossi lei : Che film vedere oggi, ultimo giorno del mese di febbraio? Il film consigliato per voi questo mercoledì sera è In her shoes-Se fossi lei, una carinissima commedia che parla del rapporto (non troppo facile!) tra due sorelle. Grandi differenze di carattere, abitudini e atteggiamenti completamente diversi, verso la vita e verso le persone, ma un profondo affetto che le unisce. film consigliato: In her shoes – Se fossi lei In her shoes-Se fossi ...