Il ct dell' Egitto | C' è il problema del Ramadan

Elezioni in Venezuela ed Egitto - i due pesi e due misure dell’Unione europea : A breve ci saranno le Elezioni politiche sia in Venezuela (aprile), che in Egitto (marzo). I due Paesi versano in grandi difficoltà economiche e stanno vivendo una preoccupante involuzione autoritaria. Eppure mentre i media e i politici dell’Unione europea sanzionano il regime Venezuelano di Maduro, distolgono benevolmente lo sguardo da quello che succede nel ben più vicino Egitto di Al Sisi. Ho già scritto altrove che il Venezuela è ...

Alla scoperta dell'Antico Egitto grazie al Discovery Tour by Assassin's Creed : Ancient Egypt di Ubisoft : Ubisoft è tornata a parlare del nuovo interessante strumento educativo chiamato Discovery Tour by Assassin's Creed: Ancient Egypt, una iniziativa grazie Alla quale sarà possibile esplorare ed imparare tutto ciò che c'è da sapere sull'antico Egitto.Ecco il comunicato ufficiale:Il Discovery Tour by Assassin's Creed: Ancient Egypt di Ubisoft è un nuovo e divertente strumento educativo che consente a chiunque di esplorare una ricostruzione 3D ...

Egitto - caso Regeni : "Fallimentare il rientro dell'ambasciatore" : A pochi giorni dal secondo anniversario della morte di Giulio Regeni , la famiglia denuncia che a sei mesi dal ritorno al Cairo dell'ambasciatore italiano non c'è stata nessuna svolta. La famiglia di ...

L'Egitto esporta il suo modello autoritario : I diritti politici, sociali, economici e culturali di milioni di persone nel mondo arabo sono sistematicamente schiacciati da élite egoiste che hanno seguito il copione scritto in Egitto con il colpo ...

L’Egitto esporta il suo modello autoritario : L’eliminazione di tutti i concorrenti del generale Al Sisi alla presidenza è l’ultimo passo di un soffocamento delle libertà civili che ormai riguarda anche milioni di donne e uomini nei paesi arabi. Leggi

Intervista a Yasmine El Rashidi - che racconta le complessità della storia recente dell'Egitto : Cronaca di un'ultima estate Y. El Rashidi Wishlist L'ho Letto 16,50 euro ' ' Nel 1984 la protagonista un alter ego della scrittrice, o proprio lei stessa è ancora una bambina, frequenta una scuola ...

Cuper : 'Ramadan problema per la nazionale dell'Egitto prima del mondiale' : Il commissario tecnico dell'Egitto, l'argentino Hector Cuper, ha detto che prima della Coppa del Mondo in Russia si troveranno ad affrontare 'un problema' nel preparare la squadra con il Ramadan, il ...

Scoperta in Egitto la tomba della sacerdotessa della dea amore : E' stata annunciata la prima Scoperta archeologica egiziana del 2018: si tratta della tomba di una dignitaria di 4.400 anni fa che, posta vicino alla piramide di Chefren, presenta affreschi ben ...

In Egitto è l'ora delle Sorelle musulmane. Perché cresce il loro ruolo politico : ... facendo contemporaneamente i conti con la repressione dello stesso da parte del regime, oggi hanno riempito alcuni spazi di partecipazione politica, divenendo a loro volta obiettivi della ...

Egitto : scoperta tomba di una sacerdotessa della piana di Giza [GALLERY] : 1/7 AFP/LaPresse ...

Egitto : svelati antichi dipinti nel cimitero della piana di Giza [GALLERY] : 1/7 AFP/LaPresse ...

La tutor era una borsista di Soros Egitto - rivelazione sul caso Regeni La prof attivista delle primavere arabe : Premessa d’obbligo in un settore dominato spesso dal nefando complottismo. Questo articolo vuole solo rendere noti alcuni fatti (che sembrano sufficientemente acclarati da fonti ufficiali), di cui alcuni sono coincidenze significative, che non conducono a nessuna “verità”, ma forniscono solo spunti su cui meditare e non delineano alcuno scenario certo Segui su affaritaliani.it

Egitto - peschereccio affonda al largo delle coste libiche : quattro morti e sei dispersi : E’ di almeno quattro morti e sei dispersi il bilancio dell’affondamento di un peschereccio egiziano avvenuto oggi al largo delle coste libiche. Secondo quanto riferito dal quotidiano egiziano “al Ahram”, a bordo dell’imbarcazione vi erano 15 persone, di queste solo cinque sono riuscite a salvarsi dal naufragio. Finora le autorita’ egiziane hanno ritrovato i corpi di quattro pescatori annegati, mentre altri sei ...

Regeni - Egitto : “Falsa lettera servizi sull’arresto dell’italiano” : Regeni, Egitto: “Falsa lettera servizi sull’arresto dell’italiano” La Procura generale de Il Cairo ha definito “totalmente contraffatta” la missiva attribuita ai vertici dei servizi segreti locali in cui si farebbe accenno al presunto arresto del ricercatore ucciso nel 2016 Continua a leggere L'articolo Regeni, Egitto: “Falsa lettera servizi sull’arresto dell’italiano” sembra essere il ...