Il cordoglio di amici e colleghi La Nasa | ' Un ambasciatore della scienza'

Lutto nel mondo della musica. Tutti scioccati per la sua prematura scomparsa. “Non posso credere che sia successo davvero” - il cordoglio di amici e colleghi che non erano pronti a questa notizia terribile : “Non aveva paura, era pronto. Era preparato a ciò che l’attendeva, era pronto a raggiungere la casa del Signore”, con queste parole è stata annunciata la sua morte. A parlare con The Daily News della morte del noto cantante scomparso a soli 46 anni è il producer Alvin Toney. Craig Mack, nota star del rap che ha raggiunto l’apice del successo negli anni ’90, è morto a 46 anni lunedì 12 marzo 2018 per un attacco di cuore. Portato al successo ...

Morto Ballandi - il cordoglio degli amici della tv : dalla Ventura a Frizzi - Fazio e Panariello : Simona Ventura, Fabrizio Frizzi, Giorgia, Fabio Fazio : sono già tantissimi gli artisti che piangono la scomparsa del produttore Bibi Ballandi ricordano la sua grande professionalità e umanità. #...

“La rete ha perso un eroe”. È morto “tranquillamente nel sonno” a 70 anni - ma la sua scomparsa ha sconvolto tantissima gente. Il mondo sentirà la mancanza di un uomo tanto raro e prezioso. Il cordoglio di amici e colleghi : “Ho il cuore spezzato” : È morto il 7 febbraio 2018 a 70 anni e la sua morte ha lasciato tutti sconvolti. Oltre che un grande vuoto. John Perry Barlow, leggendario paroliere dei Grateful Dead, il gruppo rock statunitense protagonista della scena Usa nell’estate del 1967, non c’è più. Gli amici e colleghi lo ricordano come visionario, appassionato, filosofo, poeta, cowboy. E tutti ricordano le sue canzoni, insieme alle ballate di Janis Joplin e alle note ...