Il cinema ha bisogno di Agnès Varda | incorreggibile ragazza di 90 anni

The Post di Steven Spielberg è il simbolo di un cinema di cui si avrà sempre bisogno : Nel corso della sua carriera Steven Spielberg è sempre stato attratto dai momenti che segnano profonde trasformazioni storiche, dall’Impero del sole e Shindler’s List, passando per Munich e Lincoln fino ad arrivare al Ponte delle spie. Con The Post, concentra la per la prima volta la sua macchina da presa sull’America degli anni 70, gli stessi anni che lo affermarono come uno dei cineasti più talentuosi e blasonati di sempre. E’ il 1971, ...