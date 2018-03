Il caso del cronista ucciso col sospetto di aiuti di ' ndrangheta travolge il governo

Parma - l’ex rettore dell’Università Loris Borghi trovato senza vita. Imputato per abuso d’ufficio nel caso dei farmaci : l’ex rettore dell’Università di Parma Loris Borghi è stato trovato senza vita nel pomeriggio: secondo i primi riscontri si sarebbe ucciso. Si era dimesso a maggio, dopo l’inchiesta Pasimafi, l’indagine sul business della terapia del dolore che aveva portato a 19 arresti: era Imputato per abuso d’ufficio. Nei giorni scorsi era stato rinviato a giudizio per la nomina di un dirigente universitario dell’ospedale Maggiore. Non ci sono elementi per ...

Le sopracciglia alzate del principe Harry (in direzione di Meghan Markle) scatenano un caso in Inghilterra : Durante le celebrazioni del Commonwealth Day - giornata che omaggia i 53 paesi dell'organizzazione intergovernativa - gli occhi erano puntati sulla più fresca coppia reale e le telecamere hanno catturato un momento diventato un caso sui media britannici. Alla fine della performance di Lyam Payne, il principe Harry ha alzato le sopracciglia, un gesto che ha fatto sorridere Meghan ed è stato interpretato da molti come derisione nei ...

Il caso americano/ Porte girevoli segno di forza del leader : Ha una diversa mentalità, un modo diverso di pensare'. Così, secondo il New York Times, Trump avrebbe giustificato il licenziamento del segretario di Stato, Rex Tillerson. L'ex manager ha goduto di ...

“Ecco come l’ho ucciso”. caso Gabriel Cruz : la confessione choc della ‘matrigna’. La compagna del padre crolla davanti alla polizia e spiega cosa è successo al piccolo : Ha sconvolto tutti la drammatica vicenda del piccolo Gabriel Cruz, 8 anni, scomparso 12 giorni fa a Almeria nel sud della Spagna, il cui cadavere è stato ritrovato nel baule dell’auto della compagna del padre, la dominicana Ana Julia Quezada, 43 anni, ritenuta la presunta assassina. Tutta la Spagna si era mobilitata per cercarlo. Tantissimi gli appelli sui social, ma anche delle istituzioni iberiche. Il piccolo era uscito per ...

Tirreno-Adriatico 2018 da incubo per Chris Froome. Il caso doping sembra aver minato le certezze del britannico. Quante ombre verso il Giro d’Italia… : Qualcosa sembra essersi inceppato nei rodati ingranaggi della macchina chiamata Chris Froome, un robot perfetto e costruito per vincere che però durante la Tirreno-Adriatico non è mai riuscito a brillare, andando in difficoltà in quasi tutte le tappe e chiudendo con tredici minuti di distacco dal vincitore (il compagno Michal Kwiatowski). Il vincitore degli ultimi tre Tour de France è parso lontano dalla migliore condizione fisica, la sua gamba ...

Tutto sul caso della spia russa avvelenata : Chi è Sergei Skripal, come e perché è stato avvelenato e cosa farà ora il Regno Unito contro la Russia, spiegato bene The post Tutto sul caso della spia russa avvelenata appeared first on Il Post.

caso Selmayr - la nomina del fedelissimo di Juncker inguaia la Commissione : BRUXELLES - Martin Selmayr, la cui nomina al vertice dell'amministrazione della Commissione europea ha provocato perplessità e polemiche, è stato criticato da praticamente tutti i gruppi politici ieri ...

Il caso dell'ex spia russa avvelenata diventa mondiale. Anche Tillerson accusa Mosca - che risponde : "Fake news" : Il caso dell'ex spia russa Sergei Skripal avvelenata insieme alla figlia Yulia a Salisbury, nel Regno Unito, assume proporzioni mondiali. L'ultimo atto, dopo le accuse a Mosca avanzate ieri da Londra, arriva da Washington, dove il segretario di Stato Rex Tillerson ha usato parole molto dure contro il Cremlino, prendendo di fatto la stessa linea di Downing Street. L"avvelenamento dell'ex spia russa nel Regno Unito "è chiaramente opera ...

“Purtroppo è morto”. Svolta nel giallo della scomparsa del bimbo. Il caso aveva tenuto con il fiato sospeso - ma non c’è stato niente da fare : l’arresto choc : Un’altra storia che purtroppo non ha avuto un lieto fine. I familiari hanno sperato e pregato fino all’ultimo ma la notizia è stata confermata dalla polizia. Dal 27 febbraio, uscito dalla casa della nonna per raggiungere quella del cugino, a un centinaio di metri, è scomparso nel nulla senza lasciare nessuna traccia da Las Hortichuelas, vicino ad Almeria, in Spagna. Gabriel Cruz, otto anni è stato ritrovato nel bagagliaio ...

“Vi dico una cosa su Sarah”. Sabrina Misseri - eccola oggi : com’è diventata dopo il carcere. E quella rivelazione sulla piccola Scazzi - vittima del caso di Avetrana : Quasi un anno fa la condanna all’ergastolo per Sabrina Misseri e Cosima Serrano, ritenute responsabili dell’omicidio di Sarah Scazzi. La ragazza, stando alle ricostruzioni degli investigatori che si erano occupati di un caso che aveva particolarmente scosso l’Italia, era stata uccisa e poi gettata in un pozzo cisterna ad Avetrana, in Puglia, il 26 agosto del 2010. Sul nome degli autori del crimine secondo il giudice non ...

Storie Maledette : dagli «ardori lombari» ai «crateri di cellulite». Ecco le frasi cult della Leosini sul caso Scazzi : Storie Maledette - Franca Leosini Franca Leosini torna a parlare e far parlare. Nella prima puntata del 2018 di Storie Maledette la giornalista ha intervistato Sabrina Misseri e Cosima Serrano, in carcere per la morte di Sarah Scazzi. E nella lunga intervista in onda ieri sera su Rai 3 (di cui è stata trasmessa solo la prima parte) la Leosini ha sfoderato una serie di espressioni che conferma, ancora una volta, come il suo stile così ...

Biagio Izzo - mandato d'arresto della Procura. "Indagato per turbativa d'asta - il caso al Riesame" : Leggo. Sarà un braccio di ferro il prossimo 23 marzo dinanzi al Riesame. In ballo c?è una richiesta di arresto a carico di Biagio Izzo, talento della comicità napoletana,...