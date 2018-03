Il Cagliari Calcio entra nel mondo degli eSports

Calcio - Serie A : Joao Pedro positivo a un diuretico. Sospeso il giocatore del Cagliari : Nuovo caso di doping nella Serie A di Calcio. Joao Pedro è risultato positivo all’idroclorotiazide (un diuretico) durante i test effettuati da Nado Italia in occasione del match tra il suo Cagliari e il Sassuolo giocato lo scorso 11 febbraio. Il brasiliano è stato Sospeso dal tribunale nazionale antidoping. Da precisare che Joao Pedro è risultato positivo anche in occasione di Chievo-Cagliari del 17 febbraio, sempre alla stessa sostanza. ...

Calciomercato Cagliari - rivelazioni di Giulini sul futuro di Barella : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari lotta per la salvezza nel campionato di Serie A, la squadra di Diego Lopez si prepara per la fondamentale gara contro il Genoa, match che può valere una stagione per i sardi. Nel frattempo a tenere banco è anche il mercato della prossima stagione, nelle ultime ore importanti dichiarazioni da parte del presidente Tommaso Giulini in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: ...

Pagelle/ Cagliari-Napoli (0-5) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 26^ giornata) : Le Pagelle di Cagliari Napoli: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i calciatori nella partita dello stadio Sant'Elia. Occasione di allungare in vetta per i partenopei(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 22:45:00 GMT)

Calciomercato Cagliari - Giulini parla del futuro di Barella e Romagna : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari è in campo per la gara di campionato contro il Napoli, importante partita per provare a conquistare punti per la salvezza. Prima della partita ha parlato il presidente Giulini, ecco le parole a Premium Sport: “Dobbiamo dare tutto dal primo all’ultimo minuto, anche se loro sono complicatissimi da affrontare. Veniamo da una brutta partita col Chievo, dobbiamo tornare ad avere l’atteggiamento avuto ...

Verranno presentate il prossimo 28 febbraio al pubblico le tre proposte di progettazione del nuovo stadio del Cagliari Calcio. : ... informando costantemente il pubblico sulle tappe della selezione e presentando ora i tre concept del nuovo stadio, in un evento che verrà trasmesso anche in diretta streaming sui nostri canali ...

Calciomercato Cagliari - ufficiale : blindato anche Cragno : Cagliari - Alessio Cragno segue l'esempio di Faragò . Il portiere titolare del Cagliari è stato blindato dalla società di Giulini: le parti, infatti, hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del ...

Calciomercato Cagliari - problemi a centrocampo : si guarda al mercato svincolati : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari rischia di complicarsi la vita dopo la sconfitta nella gara di campionato di Serie A contro il Chievo, stagione altalenante per la squadra di Diego Lopez ma la sconfitta nella gara di ieri può risultare pesante. Sono stati confermati alcuni limiti della squadra, in particolar modo problemi a centrocampo che sono aumentati con l’infortunio di Cigarini. Il mercato di gennaio non ha portato al colpo ...

Calcio - anticipo Chievo-Cagliari 2-1 : 19.55 Boccata d'ossigeno per il Chievo che batte 2-1 il Cagliari al 'Bentegodi'. Il Chievo ha perso 8 delle ultime 10 gare in campionato e cerca di uscire dalla crisi.Primo tempo giocato con un buon ritmo,ma squadre molto attente. Unico acuto di Inglese al 38',ma Cragno c'è.Al 68' bella parata del portiere del Cagliari ancora su Inglese.Il vantaggio arriva con Giaccherini al 74'. Immediato raddoppio di Inglese (76'). All'82' accorcia ...

Calciomercato Caligara : «Cagliari - piazza ideale per crescere» : CAGLIARI - " Cagliari è una bella piazza per crescere, meglio di così per un giovane non ci può essere" Così Fabrizio Caligara arrivato dalla Juventus, si presenta ai microfoni del sito ufficiale ...

Calciomercato - Cagliari : dalla Serie A alla MLS - van der Wiel vola a Toronto : Doveva essere il colpo del mercato estivo del Cagliari: Gregory van der Wiel, dal Fenerbache al Cagliari. L'esterno basso ideale per Massimo Rastelli e il suo 4-3-1-2: corsa, velocità, tecnica e ...