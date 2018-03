Il Cacciatore | tutti i personaggi

davidemaggio

: RT @Raiofficialnews: 'Bagarella, Brusca: il nostro obiettivo è prenderli tutti' Le delusioni e i trionfi di un magistrato cacciatore di maf… - lorenz_frigerio : RT @Raiofficialnews: 'Bagarella, Brusca: il nostro obiettivo è prenderli tutti' Le delusioni e i trionfi di un magistrato cacciatore di maf… - TeatroManzoni : Sabato 17 marzo alle 15.30 appuntamento con la @casadellestorie! Chi vestito da Cappuccetto Rosso, chi da albero, c… - BabboOrso : @fattoquotidiano Un cacciatore conosce gli animali, più tutti gli animalisti di merda messi insieme. -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Il- David Coco e Paolo Briguglia La nuova fiction di Rai 2, al via questa sera, Il, è ispirata al libro del magistrato Alfonso Sabella intitolatodi Mafiosi e racconterà la lotta alla mafia da due punti di vista: quello dei poliziotti costretti a vivere sottobraccio con la paura per poter fare il proprio lavoro e quello dei criminali, di cui verranno messe in scena tanto la ferocia quanto le debolezze umane. Pur essendoci un protagonista principale importante, ovvero quel Saverio Barone che fa le veci di Sabella, si tratta di un racconto corale, e a seguire vi presentiamocon relativi interpreti. Il: il cast e iSaverio Barone (Francesco Montanari) Poco più che trentenne, ambizioso, istintivo. Da ragazzo giocava armato di fucile nei boschi di Bivona, suo paese natale, e quell’istinto daè ciò che lo ...