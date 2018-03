Ieri Oggi Italiani | dal 19 marzo in seconda serata su Rete 4

Funerali di Luigi Necco - c'è il Napoli di Ieri. Assente quello di oggi : C'era il Napoli di ieri - con personaggi come Corrado Ferlaino, il presidente dei due scudetti, Luis Vinicio e Faustino Cané - per l'ultimo saluto al giornalista Luigi Necco. In chiesa non c'era ...

Al via “Ieri Oggi Italiani” - nuovo programma di Rita Dalla Chiesa. Tutte le informazioni : La storia, il costume e la società del Paese - con rari documenti d'epoca e molti ospiti in studio - sono il cuore del nuovo programma di Retequattro ideato da Maurizio Costanzo - “Ieri Oggi Italiani” - al via...

Ieri eletto al Senato - oggi la Finanza gli sequestra tutti i suoi beni Video : Gli hanno lasciato giusto il tempo per festeggiare la rielezione al Senato della Repubblica [Video], per poi notificargli il rinvio a giudizio e la confisca di tutti i beni a lui intestati. Quello di #Albert Lanièce, rieletto per la lista Union Valdotaine-PD è un vero e proprio record. E' il primo rinviato a giudizio della legislatura, prima ancora che inizi ufficialmente. Il politico valdostano si trova in ottima compagnia. Il provvedimento, ...

“Ah - se è cambiata!”. Federica Panicucci oggi così - Ieri… Ricordate com’era? Le foto di qualche tempo fa sono ‘rivelatrici’ : il sorriso travolgente sì - ma l’aspetto della regina di Mattino 5 non è sempre stato esattamente questo… : Federica Panicucci, padrona di casa a Mattino 5, è finita di recente al centro delle polemiche per via di un fuori onda trasmesso da Striscia la Notizia. Fuori onda pesantissimo in cui la conduttrice si scaglia contro Francesco Vecchi, il collega di Mattino 5 che, nell’introdurre un servizio sulle contestazioni a Giorgia Meloni ha superato i tempi previsti, scatenando l’ira della Panicucci. Che, da dietro le quinte, pensando ...

Ieri Oggi italiani - Rita Dalla Chiesa/ "Non si urlerà mai - parleremo delle eccellenze italiane" : Rita Dalla Chiesa e Maurizio Costanzo padroni di casa di Ieri oggi italiani su Rete 4 a partire da lunedì 19 marzo in seconda serata. In studio Roberto Olla e Turchese Baracchi(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 17:15:00 GMT)

Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez ospiti di Ieri Oggi italiani su Rete 4 : conduce Rita Dalla Chiesa : Giulia De Lellis torna in tv. Ecco dove si rivedrà l'”esperta di tendenze”-concorrente del Grande Fratello Vip 2-fidanzata di Andrea Damante. Assieme a lei anche Cecilia Rodriguez, in gara con lei nel reality show di Canale 5 e attuale compagna di Ignazio Moser. Ieri oggi italiani con Maurizio Costanzo e Rita Dalla Chiesa su Rete […] L'articolo Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez ospiti di Ieri oggi italiani su Rete 4: conduce ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Sensazioni migliori rispetto a Ieri”; Nicol Delago : “Non pensavo di andar così bene” : Tanta Italia nella parte alta della classifica dopo la manche di superG della combinata alpina di Crans Montana (Svizzera). La migliore di tutte è stata Sofia Goggia, che ha piazzato il primo tempo in 1’03″70. Anche oggi è stata infatti una gara sprint, con partenza abbassata e un percorso che, privato della parte più tecnica, ha ridotto al minimo le chance delle velociste di fare la differenza in ottica vittoria. “Ho avuto ...

Franceschini (PD) : Estrema destra - oggi molto peggio di Ieri : Franceschini (PD): C’è il pericolo di un Governo formato da M5S, Lega e Meloni Roma – Dario Franceschini, Ministro per i Beni e le attività culturali... L'articolo Franceschini (PD): Estrema destra, oggi molto peggio di ieri su Roma Daily News.

Oggi silenzio elettorale - Ieri gli ultimi comizi di tutte le forze politiche : A Roma il M5s, con Di Maio e Grillo sul palco. Nel centrodestra Berlusconi promette con Tajani premier 500mila posti di lavoro. Appello di Renzi agli indecisi e la promessa: 'fermerò i populisti' -

Ieri e oggi - Carlo Conti ospita Nino Frassica e Fausto Leali : Ritorna l’appuntamento televisivo di Ieri e oggi con Carlo Conti su Rai3: ospiti di puntata Fausto Leali e Nino Frassica Tutto pronto per una nuova puntata di Ieri e oggi, il varietà televisivo condotto con grande successo da Carlo Conti in seconda serata su Rai 3. Ecco per voi alcune anticipazioni su quello che vedremo in tv questa sera. Ieri e oggi in tv: ospiti venerdì 3 marzo Venerdì 3 marzo 2018 alle 23.10 circa ritorna in seconda ...