ICONOMI - l’Airbnb dei criptofondi? : Dopo avere lanciato il primo processore di pagamenti bitcoin in Europa nel 2013, nel 2016 Tim Zagar e i suoi affiliati si sono concentrati sulla creazione di Iconomi, per poter soddisfare la crescente domanda di persone interessate a investire in bitcoin e criptovalute in generale. L’idea ha immediatamente avuto successo e ricevuto 10 milioni di dollari nella fase Ico (Initial Coin Offering). A gennaio di quest’anno il valore è stato stimato ...