I silenzi e le parole di Giorgetti | volto presentabile della Lega

Enrico Nigiotti : “Nel silenzio di mille parole” è il nuovo singolo del cantautore livornese : Da venerdì 9 marzo, dopo il grande successo de “L’amore è” certificato platino, sarà disponibile online e in radio “Nel silenzio di mille parole”, il nuovo singolo di Enrico Nigiotti, caratterizzato da tinte elettriche e parole cantate quasi sottovoce. Pochi semplici accordi suonati dalla chitarra elettrica di Enrico Nigiotti che colorano tutto il brano e sostengono un testo intimo, semplice che, in contrasto con il titolo, fa riecheggiare rime ...

