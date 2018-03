' I semi dell' etica' | come educare con lo sport

"Welfare sostenibile e innovativo. L'esperienza dell'Emilia Romagna" : domani semi nario in Unimore : ... Politica e Diritto. L'appuntamento, "Welfare sostenibile e innovativo. L'esperienza dell'Emilia Romagna" atteso per martedì 13 marzo 2018 alle ore 17.30 presso l'Aula Convegni del Complesso ...

Gli ospiti della semifinale di Sanremo Young il 9 marzo su Rai1 : anche Massimo Ranieri al Teatro Ariston : Sono stati annunciati gli ospiti della semifinale di Sanremo Young attesa per questa sera, venerdì 9 marzo, in diretta su Rai1 dal Teatro Ariston di Sanremo. Dopo il Festival di Sanremo 2018, il Teatro Ariston accoglie il teen talent condotto su Rai1 da Antonella Clerici che di settimana in settimana vede in sfida i più giovani aspiranti cantanti del panorama musicale italiano. Carlo Conti e Massimo Ranieri sono gli ospiti della semifinale di ...